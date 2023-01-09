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Uzmanlardan akraba evliliği uyarısı

Uzman Prof. Dr. Ercan Kırımi, Van ve bölgede hala akraba evliliğinin yaygın olduğunu ifade ederek, “Her 5 evlilikten biri akraba evliliğidir” sözlerini kullandı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 13:55
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Uzmanlardan akraba evliliği uyarısı

Uzmanlardan akraba evliliği uyarısı
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Yıllardır özenle anomali bebekleri tedavi ettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Ercan Kırımi, “Anomali bebekler diğer hastaneler tarafından çok istenmeyen bebekler olmasına rağmen biz anomali bebekleri de yatırıp, sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Tabi burada en güzel şey, harcamaların tümünü devletimizin karşılamasıdır. Biz özel bir hastane gurubuyuz ama hastalarımızdan bir kuruş ücret almıyoruz. Devletimiz ödüyor. Hatta biz bununla kalmıyoruz. hastalarımızın önemli bir kısmı dışardan geldiği için bebeklerin tüm ihtiyaçlarını da biz karşılıyoruz. Halbuki diğer hastanelerde aileler alıyor. Böylece güzel bir ortamımız var. Ücretsiz, kaliteli sağlık hizmetini uzun yıllardır veriyoruz”  sözlerini kullandı.

Açıklamalarında akraba evliliğinin bölgede yaygın olarak devam ettiğini de belirten Dr. Kırımi, “Akraba evliliği hala ilimizde ve bölgemizde yaygın biçimde devam etmektedir. Biz önermiyoruz ama akraba evliliği burada yöresel bir kültür halinde devam ediyor. Tabi akraba evliliğinin sonuçlarını bizim gibi klinikler görüyor. Akraba evliliği sonucu maalesef sakat doğan bebekler, kemik ve cilt anomali bebekler şuan içerde var. Bölgemizde sağlık müdürlüğümüzün verilerine göre, her beş evlilikten birisinin akraba evliliği olduğunu biliyoruz. Yani yüzde 20 civarı akraba evliliği var. Bir şey olmaz diyor, halkımız ama olanların başına ateş düşüyor. Biz burada akraba evliliği sonucu meydana gelen problemli bebeklerle sık sık karşılaşıyoruz. Mümkün olduğunca yakın akrabalarla evlenmemek lazım. Şimdi devletimiz tarafından evlilik öncesi testler de yapılmaya başladı. Mümkün olduğunca bu SMA, kan uyuşmazlığı testleri yaparak daha sağlıklı evliklerde bulunmak, daha uygun olur diye düşünüyoruz” dedi.

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