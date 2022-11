Fatih Terim'den duyulmam�� olay itiraflar

Terim'in GQ T�rkiye dergisindeki r�portaj�ndan �ne ��kan b�l�mler ��yle:

- Ben 2011-2012 sezonunda Galatasaray�a yeniden d�nd�kten sonra, kul�b�mle birlikte ilk iki senede iki �ampiyonluk ya�ad�m. UEFA �ampiyonlar Ligi�nde g�zel bir ser�venimiz oldu, �eyrek final oynad�k. Bazen d���n�r�m, belki VAR olsa, o sezon yar� finale de ��kabilirdik.

- Kariyerim boyunca kupalar, madalyalar, ba�ar�lar kazanmaktan tabii ki �ok mutlu oldum. Ancak sportif anlamda bu d�nemde edindi�im en de�erli �ey, yeni jenerasyonlarla kucakla�ma f�rsat�n� bulmam oldu. 90'l� y�llarda ve 2000�lerin ba��nda Milli Tak�m ve Galatasaray, hatta biraz daha ileri gidelim, Euro 2008 ser�venlerini izleyemeyen nesildeki futbolseverlerle, yeni Galatasarayl�'larla tan��mak, onlar�n hayat�na dahil olabilmek en b�y�k kazan�mlar�mdan oldu.

- Art�k ben de �� torun sahibi bir insan�m. Canlar�m�n canlar� beni hayata s�k� s�k�ya ba�l�yor, motive ediyor. Mutluluklar kadar, tabii h�z�nler de oldu. Rol modelim, benim bu hayattaki en b�y�k yolda��m olan babam da bana b�rakt��� onca hayat dersi, prensibi ve hat�ras�yla ayr�ld� aram�zdan.

- Ben ailemle, i�imle, sevdiklerimle dinleniyorum. Bana futbolu b�rakt���m 1985 y�l�nda, ��ok yoruldun� dediklerinde, kendimi ger�ekten yorgun hissediyordum ama o an �n�n�zde geride b�rakt���n�zdan �ok daha uzun bir yol oldu�unu kavrayam�yorsunuz. Futbol kariyerimi noktalad�ktan bir y�l sonra, teknik direkt�rl�k kariyerim ba�lad�. Ve daha sonra hi� durmad�m. Yoruldum mu? Asl�nda hay�r. ��nk� beni bu hayata ba�layan en �nemli unsurlardan biri futbol.

- 69 ya��nday�m ve 17 ya��ndan beri her an�m kay�t alt�nda. Herkes kendisinden yola ��karsa, bundan 10-15 y�l �nceki halini, s�zlerini, davran��lar�n� veya hayat tarz�n� an�msarsa, bunu daha iyi anlayabilir. Yapt���m her hareket, a�z�mdan ��kan her s�z, att���m her ad�m... Hayat�m, hep bir ��gen i�inde; ailesine, prensiplerine ve i�ine ba�l� olarak ge�ti. Bu ba�ar� beklentisi beni de�i�tirmedi, ben hep ayn� insan olarak kald�m; t�m bunlarla birlikte sorumlulu�umu da hi� unutmad�m.

- Sevgi, sayg�, nefret gibi yo�un duygular� belli bir s�n�fa veya s�ralamaya koymak istemem. Her g�n, her yemek masas�nda, iki ki�inin bir araya geldi�i herhangi bir anda, en �ok konu�ulan isimlerden biri oldu�umu s�yl�yorsunuz san�r�m. Ba�ar�n�n seveni kadar, sevmeyeni de vard�r. Bunu biliyorum ama bug�n ayn� masada bir b�y�kbaba ile konu�urken, onun evlad�n�n da, torununun da benimle ilgili bir �eyler anlatmas�, hat�ras�n� benimle payla��yor olmas�, beni o kadar mutlu ediyor ki... Fark�nda olmadan insanlar�n hayat�na dokunabilmek, s�ylediklerinizle veya tavr�n�zla onlar� etkileyebilmek, bunun fark�nda olarak ya�amak benim i�in �ok de�erli.

- Hi� de�i�medim ben. Do�du�um andan itibaren beni ben yapan t�m bildiklerimle ya�ant�m� s�rd�rd�m. Ama d�n��t�m, hem de �ok. Bunu da s�k�a s�ylerim. �nsanlar d�n��mekten hi� korkmamal�, hatta bunun �zerine gitmeli. Ben �z�mde ayn� kal�p de�erlerimi korurken, d�r�st ve adaletli davran�rken yeniliklere de hep a��k oldum. Bug�n bunun g�n�l rahatl���n� ya�amak �ok �zel bir duygu.

- B�yle bir i� yap�yorsan�z, i�inde ba�ar� kadar ba�ar�s�zl�k da olabilir. Bunu bilmeli, bunun riskini almal�s�n�z. Ama kaybetmekten korkamazs�n�z; bu endi�eyle yola ��karsan�z, onun psikolojisini y�netemezsiniz. Euro 2008�deki H�rvatistan ma��ndan sonra fla� r�portajda bana, �tak�m�n�za penalt� �al��t�rd�n�z m�� diye sormu�lard�, �hay�r� dedim. Oyuncular�ma o y�k� ma�tan �nce bindirmek istemedik. Belki de kariyerinde ilk kez penalt� kullanan oyuncular vard� ama rakibimizi tek penalt� vuru�u ka��rmadan yenerek yar� finale ��kmay� ba�ard�k.

- Ba�ar�l� insan, kay�plar�ndan ders ��kar�r. Bazen ba�ar�s�zl�klar hedefinize ula�mak i�in gitmeniz gereken yolu k�saltabilir ��nk�. Yenilgilerde en b�y�k cezay� kendime keserim. �ok zaman olmu�tur, �hocam o kadar ma�, kupa kazand�n�z; kaybetmeye de hakk�n�z var� diyen sevdiklerimi i�itti�im. En fazla kahr�m� �eken de ailemdir bu konuda; ne ak�am yemekleri, ne tatil planlar�... �ok iptal olmu�tur. Ama durmak gibi bir l�ks�n�z olamaz. Kendimle kald���m o hayal k�r�kl��� anlar�nda, aya�a kalkma g�c�n� de tekrar ailemden, birlikte yola ��kt���m ve her zaman g�vendi�im, tek bir amaca do�ru birlikte gitti�im �al��ma arkada�lar�mdan ald�m. O anlarda sizinle birlikte �z�len ve size sar�lan insanlarla birlikte olmak her zaman kuvvet verir.

- Geri d�n�p bakt���mda g�rd�klerimden mutluluk duyuyorum, ilk olarak hissetti�im duygu bu. Mutlulu�un da az� veya �o�u olur mu, emin de�ilim. Ben �al��t���m her yerde hep daha fazlas�n� yapmak istedim. Belki dedi�iniz gibi, teknik direkt�rl���n temel g�revlerini yap�p evine o �ekilde giden bir insan olsayd�m, duygular� yo�un ya�amay�p kendime daha az y�klenmi� olabilirdim. Ancak Galatasaray�da, Milli Tak�m�da, �talya�da, G�ztepe�de, Ankarag�c��nde ve futbolculuk d�nemimde Adana Demirspor�da hep �ok sahiplendim.

- Profesyonel olarak hizmet etti�iniz yerin sosyal hayat�n�zda da bir yeri oldu�unda, taraftar olarak ya�ad���n�z h�z�n de ayn� hissettiriyor. Ama ben Galatasaray�a ilk imzam� att���mda yan�mda Metin (Oktay) Abi vard�. Beni Adana�daki evimden �stanbul�a g�t�r�rken rahmetli babam, Metin Abi�nin kula��na e�ilerek, �evlad�m sana emanet, yolunuz a��k olsun; Allah utand�rmas�n� demi�ti. Ben Galatasarayl�'l���, en iyilerden ��rendim. O y�zden onlar�n Galatasaray�a bak�� a��lar�, kul�b� sahipleni�leri bana �rnek oldu. San�r�m onlar gibi hareket etmem de �ok normal.

- Futbolda baz� n�anslar ve onlar�n getirdi�i sonu�lara ili�kin verdi�iniz kararlar gelece�i belirleyebilir. Biz 1996-2000 aras�ndaki d�rt �ampiyonlu�un temellerini �ok sa�lam att�k, bunun meyveleri topland�. Art�k sadece T�rkiye�de de�il, daha �nce bu gibi durumlarda �rnek g�sterdi�imiz Avrupa�da da kararlar benzer �ekilde al�nabiliyor. Az �nceki aidiyet sorusuyla ba�lant�l� olarak, eskiden �hay�r, o isim �u camian�n sembol�� dedi�imiz ki�ilerin h�zl� bir �ekilde yer de�i�tirdi�i bir futbol d�nyas�nday�z. Art�k g�ndemler �ok h�zl� de�i�irken haf�zalar daha �abuk siliniyor. Ve baz� ceketler de birtak�m insanlara b�y�k geliyor.



- Ben futbola a����m, t�m g�n futbol izledikten sonra bile gecenin bir yar�s� bir televizyon kanal�nda futbol ma��na denk gelirsem, d�nyan�n en mutlu insan�y�m. O y�zden zihnimi de bedenimi de futbolla besliyorum ve onunla rahatlat�yorum. En sevdi�im �eyi izlerken, bir �eyler okurken �ok d���n�yorum, d�n���yorum, ��reniyorum. Hem insan hayal kurduk�a vard�r; nefes ald���m s�rece yeni �eyler yapmay�, onlar i�in �al��may� s�rd�rece�im.

- Hayat�m boyunca geli�meye ve d�n��meye inand�m. �z�m� kaybetmedim ancak farkl� a��lardan bakmaya �al��t�m. Giyim tarz�m, moda anlay���m da �nemli oldu bu d�n���mde. Sadece marka oldu�u veya sadece �zerimde iyi duraca��n� d���nd���m, trend oldu�u i�in tercih etmedim giydiklerimi. Beni ifade etsin istedim �st�mdekiler. Zaman i�inde saat, y�z�k, mendil, bileklik gibi aksesuarlar� bunun par�as� haline getirdim. �nceleri e�im, daha sonra da k�zlar�m bu konuda hep yeni ve farkl� olan� g�rmemde yard�mc� oldu. Ben mesela, renk uyumuna dikkat ederim. Bir g�mlek giyersem ya da ceket; ayakkab�m, kolumdaki bir bileklik veya saat, belki pantolonumda ufak bir detay, ayn� rengi orada da g�r�rs�n�z. Onun d���nda, "evet" sorunuzun cevab�. G�mle�imin renginden, yakas�n�n duru�una kadar... Tesad�f diye d���nmeyin. Bir de, beyaz g�mlek giyersem, dikkat etmesi gerekenler olabilir.