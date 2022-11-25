Galatasaraylı Nelsson'dan Katar'da transfer açıklaması

Danimarka Milli Takımı ile Katar'daki dünya kupasında yer alan Galatasaraylı Victor Nelsson, transferiyle ilgili konuştu.

Nelsson, bir televizyon kanalına verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Ben şu anda anı yaşıyorum. Gelecekte neler olacağını bilemem, yaşayıp göreceğiz. Mümkün olduğunca önümdeki maça odaklanmaya çalışıyorum. Galatasaray'dan ayrılma zamanım gelirse gideceğim kulüp Sevilla mı olur bir başka kulüp mü olur göreceğiz. Kulübüm Galatasaray'ın transferim için Sevilla'ya söz verdiğiyle ilgili bir şey duymadım. Transfer haberleri giderek daha fazla çıkıyor, ben de görüyorum ama bana gelen hiçbir şey yok. Açık konuşmak gerekirse Galatasaray'da oynamaktan çok mutluyum."