Uzmanı sindirim bozukluğu tespiti için mucize testi açıkladı

Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Ataman Gönel, sindirim enzimleri seviyelerinin Elastaz Testi ile belirlenebileceğini ve bu testin kilo sorunlarının nedenini ortaya çıkarabileceğini söyledi.

Dr. Gönel, “Sağlıklı bir yaşam için ideal kiloyu korumak çok önemlidir. Pankreasın salgıladığı sindirim enzimleri eksik veya yetersiz olursa, kilo alma güçlüğü yaşanabilir. Pankreasın salgıladığı sindirim enzimlerinden biri olan elastaz, elastin adlı proteinin sindirilmesinde anahtar rol oynar. Elastaz üretimi az veya yetersiz ise, elastin sindirimi bozulur. Bu da besinlerin tam olarak sindirilememesine, kilo verme veya kilo alamama sorunlarına yol açabilir. Elastaz Testi, pankreasın elastaz üretimi durumunu ölçmek ve elastaz eksikliği veya yetersizliği gibi problemleri tespit etmek için kullanılan bir testtir. Elastaz Testi sonuçları, bu enzimin normalden düşük olup olmadığını gösterir ve sindirim problemlerinin kaynağını belirlemeye yardımcı olur” dedi.

Doç. Dr. Ataman Gönel, Elastaz Testi sonuçları düşük çıkan ve elastaz eksikliği tanısı konulan hastalara doktorların genelde sindirim enzim replasman tedavisi uyguladıklarını ifade ederek, sindirim enzim replasman tedavisinin, eksik olan sindirim enzimlerini tamamlamayı amaçladığını ve besinlerin daha iyi sindirilip emilmesini sağladığını vurguladı. Bu tedavi sayesinde kilo alamayan kişilerin kilo kazanabileceğini ve beslenme yetersizliklerinin önüne geçilebileceğini belirtti.

Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Ataman Gönel kilo almakta zorlananların elastaz testi yaptırarak çözüme kavuşabileceklerini söyledi.