Katledilen kedi için hayvanseverler yürüdü

Kaynak: İHA
Katledilen kedi için hayvanseverler yürüdü
Kastamonu’da bir apartman dairesinde acımasızca telef edilen bir kedi için hayvanseverler yürüyüş yaparak tepkilerini ortaya koydu.

Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi Üstün Sokak’ta bir apartmanda kedinin acımasızca öldürülmesinden sonra hayvanseverler, şüphelinin bulunabilmesi için suç duyurusunda bulunarak yaşanan olayı protesto etti.

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Kuzeykent Mahallesi’nde bir kafe önünde toplanan hayvanseverler, taşıdıkları pankartlarla slogan atıp olayın meydana geldiği apartmanın önüne kadar yürüdü.

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Grup sözcüsü olarak açıklama yapan Buket Çiğdem Torlak, “Bugün burada onurlu mücadele için bir araya gelen herkese çok teşekkür ederim. Sadece kendi hayvanlarını değil, sadece kendi çocuklarını değil, ailesini değil, sadece kendi ve içinde kısılıp kaldığı o dünyasını değil büyük fedakarlıkla içinde bulunduğu asıl dünyanın değerini bilen bu altın ve yüce gönüllü insanlarla bir arada olduğum için çok mutluyum. Birçok kez yaşadığımız gibi dün yaşamış olduğumuz çok elim bir olayı, minicik bir kedimizin hunharca, zalimce, vahşice, söylemekten utanç duyduğumuz insan eliyle katledilmesi olayını yüreğimiz yanarak kınamak, kamuoyumuzla paylaşmak ve böylece bir daha bu tür üzücü olayların yaşanmasını önleyebilmek adına dostlarımızla bir araya geldik. Bütün hayvanlar savunmasızdır. Her zaman söylediğimiz gibi bir kez daha yineliyoruz ki yaşam hakları evrensel bir kavramdır ve bütün canlılara aittir. Bu dünya sadece insanlara ait olmayıp, insanıyla, hayvanıyla, bitkisi ile doğası ile bir bütündür. Burada bütün bunları gözeterek ve her birisini koruyarak hoşgörü, empati duygularıyla birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Kaldı ki dün katledilen yavrumuz gibi diğer bütün hayvanlar savunmasız olup, toplumun en zayıf bileşenleridir" ifadelerini kullandı.

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