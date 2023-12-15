Vakıfbank'ın Çin'de zafer pozu. Brezilya takımını da yendiler yarı finale yükseldiler

Kaynak: AA
Vakıfbank'ın Çin'de zafer pozu. Brezilya takımını da yendiler yarı finale yükseldiler
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki temsilcimiz Vakıfbank, grubundaki ikinci maçını da set vermeden kazanarak yarı finale çıktı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube'ü 3-0 mağlup etti.

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen şampiyonada iki maçını da kazanan sarı-siyahlı ekip, grup lideri olarak yarı finale yükseldi. VakıfBank, yarı finalde A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takımla karşılaşacak.


Salon: Dragon Sports Center

Hakemler: Kang Joo-Hee (Güney Kore), Simonovska Sonja (Karadağ)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, İdil Naz Başcan, Aleksia Karutasu, Busa, Van Aalen)

Dentil Praia Clube: Rabadzhieva, Milka, Tainara, Kuznetsova, Lorena, Claudia (Natalia, Suelen, Naiane, Kasiely, Gabriela, Priscila, Monique)

Setler: 25-16, 25-14, 25-19

Süre: 73 dakika (24, 24, 25)


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