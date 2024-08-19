Vali Ergün yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İHA
Vali Ergün yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Eşme İlçesi'nde meydana gelen orman yangını üzerine Uşak Valisi Turan Ergün, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yangın, Derece köyü civarındaki otluk alandan başlayarak, rüzgarın da etkisiyle ormanlık ve meşelik alanlara yayıldı, Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar ulaştı. Söndürme ekipleri, yangını kontrol altına almak için kesintisiz çalışmakta. Vali Ergün, dron aracılığıyla yangın söndürme operasyonunu takip etmiş ve ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş ile görüşmeler gerçekleştirdi. Vali Ergün, yangının henüz kontrol altına alınamadığını, ancak önceki güne kıyasla durumun daha iyi olduğunu belirtti. Yangının sınırlı bir alana sıkıştırıldığını, 70 araç ve 242 personelin 40 saattir aralıksız çalıştığını ifade etti. Tehlike arz eden herhangi bir yerleşim yerinin olmadığını, vatandaşların güvenliğinin sağlandığını ve en kısa sürede yangının kontrol altına alınacağı müjdesini vermek istediklerini dile getirdi. Ayrıca, tahliye edilen vatandaşların, dumanın dağılması ve tehlikenin ortadan kalkmasıyla evlerine döndüklerini açıkladı.

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