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Mantardan zehirlenmeler arttı. Valilik vatandaşları uyardı

Samsun'da son günlerde mantardan zehirlenmeler artınca valilik vatandaşları uyardı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 15:01
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Valilik vatandaşları uyardı. Mantardan zehirlenmeler arttı

Mantardan zehirlenmeler arttı. Valilik vatandaşları uyardı
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İHA’nın haberine göre; Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Karadeniz Bölgesi olarak çok büyük bir mantar zenginliğimiz var. Ancak mantar toplarken, çok iyi tanıyıp bildiğimiz mantarları toplamamız gerekiyor” uyarısında bulundu.

Son günlerde Karadeniz Bölgesi'nde mantardan ölüm ve zehirlenme vakaları yaşanıyor. Ordu'da fındık bahçesinden toplayıp yedikleri mantardan zehirlenen çiftten biri hayatını kaybetti. Samsun'da da mantardan zehirlenme vakaları arttı.

Bunun üzerine açıklama yaparak vatandaşları uyaran Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Doğa mantarları içinde tüketim kalitesi yüksek olanların yanında zehirlilerinin de bulunduğu gerçeği unutulmamalıdır. Yaklaşık 100’ün üzerindeki zehirli mantar türünden özellikle 10'ununun ciddi anlamda ölümcül olduğunu baştan hatırlatmak isterim. Bu bağlamda mantarları iyi tanımayan kişiler, yenilebilen türlerle zehirli mantarları kolaylıkla karıştırılabilmektedirler. Mevsim itibarıyla da mantarların oldukça fazla olduğu bir dönemde olmamız hasebiyle, özellikle bulunduğumuz bu dönemde artan mantar zehirlenmelerine karşı çok dikkatli olunmalı ve dolayısıyla doğa mantarları sadece uzmanlar tarafından toplanmalıdır. Karadeniz Bölgesi olarak çok büyük bir mantar zenginliğimiz var. Ancak mantar toplarken, çok iyi tanıyıp bildiğimiz mantarları toplamamız gerekiyor” diye konuştu.

Mantar zehirlenmelerinin belirtileri

Mantar yendikten sonra 2 saate kadar ortaya çıkan zehirlenme belirtilerinin sersemlik, uykuya meyil, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüz ve boyunda kızarma, nabızda artış, ağızda metal tadı, bulantı, kusma, terleme olduğunu ve 6 saat sonra gelişen zehirlenme belirtilerinin de bulantı, kusma, ishal, ateş, nabız artışı, karın ağrısı, karaciğer ve böbrek bozuklukları ile bu organlara bağlı belirtiler olduğunu aktaran Vali Dağlı, bu belirtiler görüldüğü an en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi çağrısında bulundu. Market ve pazarlardan alınan mantarların paketinde; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni, paketlendiği tarih, yer ve son tüketim tarihine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dağlı, şüpheli durumlarda Alo 174 Gıda Hattı’nın aranması gerektiğini kaydetti.

“Bilinen mantarlara zehirli türler karışabiliyor”

Mantarlarla ilgili çok sayıda doğru bilinen yanlış olduğunu ve bunların da halen zehirlenme vakalarının yaşanmasına neden olduğunu kaydeden İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise “Doğa mantarları konusunda yeterince bilgi sahibi olunmaması durumunda mutlaka kültür mantarları tercih edilmelidir. Hâlihazırda güvenle tüketilebilecek; kanlıca, kuzugöbeği, turuncu, sütlü türler, fındık tirmiti gibi bilinen mantarlarımız var ancak bunların içine de benzer zehirli türler karışabiliyor. Dolaysıyla, vatandaşlarımız, eğer mantarları iyi tanımıyorsa kesinlikle doğadan toplamamalı, bunun yerine kültür mantarı tercih ederek bu konuda risk almamalı” şeklinde konuştu.

Bölgede sıkça zehirlenmeye neden olan mantar türleri

Samsun ve civarında sıkça zehirlenmeye neden olan bazı mantar türlerinden amanita phalloides (evcik kıran, köy göçüren) Türkiye’de ölümcül zehirlenmelerin yüzde 95’inin sebebi olarak dikkat çekiyor. Bölgede yaygın halde toplanan kuzu göbeğine çok benzer yalancı kuzu göbeği, kuzu göbeği ebesi, ekşi memet karıştırılabiliyor ve zehirlenmelere neden olabiliyor. Ayrıca bölgede yaygın halde toplanan kanlıca mantarının zehirli türü olan yalancı kanlıca mantarı (omphalotus olearius) ile gerçek kanlıca mantarının (cantharellus cibarius) rengi ve lamelleri ile karıştırılabiliyor.

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