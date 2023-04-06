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Son dakika...CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde silah sesleri

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı düzenlendi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 11:47
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Son dakika...CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde silah sesleri

Son dakika...CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde silah sesleri
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, il binasına silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. 

Kaftancıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir.

Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur.

Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır.

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