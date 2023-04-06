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  • Kılıçdaroğlu'ndan CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki silah sesleri sonrası ilk açıklama. 'Kimse üzülmesin bu ülkeye bah

Kılıçdaroğlu'ndan CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki silah sesleri sonrası ilk açıklama. 'Kimse üzülmesin bu ülkeye baharı getireceğiz'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde duyulan silah sesleriyle ilgili "Kimse üzülmesin, bu ülkeye baharı getireceğiz." dedi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 14:40
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Kılıçdaroğlu'ndan 'CHP İstanbul' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki silah sesleri sonrası ilk açıklama. 'Kimse üzülmesin bu ülkeye baharı getireceğiz'
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Kılıçdaroğlu İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyla ilgili olarak, "Arkadaşlar hiç kimse merak etmesin kimse karamsarlığa kapılmasın, emin olun 15 Mayıs'ta bu ülkeye baharı getireceğiz, huzuru getireceğiz. Bu tür olaylar olmayacak, olayları yaratanlar da sürat ile yakalanıp yargılanacaklar kimse üzülmesin. Biz üzülmüyoruz ama tabii böyle bir olayın olmaması bizim arzularımızdan birisi. Bu olmayacak bir daha Türkiye'de." açıklaması yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanlığına yönelik olduğu düşünülen silahlı saldırıyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu binanın önünde 6-7 el ateş edildiğini duyurmuştu.

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