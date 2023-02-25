İmar barışını destekleyen firma okula “sehven” çürük raporu verdi. Gerçek velilerin itirazlarıyla ortaya çıktı

Cumhuriyet’ten Nagihan Yılkın’ın haberine göre, İstanbul’da risk analizi istenen Kadıköy Özel Irmak Okulları’na yönelik Karyap mimarlık’ tarafından hazırlanan 21 Şubat tarihli deprem raporunda, "İlkokulu binasının çürük olduğu anlamına gelen ‘beton dayanımının C10 ‘olduğu" tespit edildi.

ÖNCE ÇÜRÜK SONRA ‘SEHVEN’

Rapor sonucu velilerin tepki göstermesi üzerine okuldan yeni bir mail atılarak, “Bugün sizlerle paylaşılan ilkokul deprem performans raporunda beton basınç dayanımı firma tarafından sehven C10 olarak belirtilmiştir” denildi.

Beton basınç dayanımının yanlış yazıldığı anlaşılarak firma ile iletişime geçildiği belirtilen okul açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Alınan karot raporlarının arşivden tekrar çıkartılarak kontrol edilmesi, bizimle paylaşılması ve raporun doğru ölçümlerle verilmesi istenmiştir.

Buna yönelik firma yaptığı hatayı ivedilikle düzelteceğini belirterek, beton karot raporlarını ve donatı tarama raporlarını bize göndermiştir. Alınan karot sonuçlarına göre beton basınç dayanımı ortalamasının 31.54 N/mm2 (Yaklaşık C30) çıktığı ekli karot sonuç sayfasında açıkça gözükmektedir.

Özellikle böyle bir dönemde rakamsal bir hatanın ne kadar büyük bir endişeye sebebiyet verdiğinin farkındayız. Can güvenliği ile ilgili bir konuda hata yapılmaması gerekirdi.

Bu yüzden firma ve okulumuz adına özür dileriz.”

İMAR BARIŞINA DESTEK

'Böyle bir dönemde rakamsal bir hata ile endişeye neden olduğu' ifade edilen Karyap mimarlık firması ise internet sitelerinde kendilerini ‘Güven ve sağlamlığın adresi’ olarak nitelendiriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dahil birçok bakanlık ve belediyeyle de çalışan firmanın, gelen tepkiler üzerine rapor değiştirmesi ise dikkat çekiyor.

Öte yandan deprem raporunda imzası bulunan Karyap mimarlık firma sahibi Gökhan Usta, verdiği bir röportajda, imar barışını ‘mutlak bir zorunluluk’ ifadesiyle destekliyor.