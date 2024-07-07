Van Gölü'nde hareketlilik. Sürüklenen 10 kişi kurtarıldı

Kadınlar plajı yakınlarında üç deniz bisikleti ile Van Gölü'ne açılan 10 kişinin geri dönememesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri, 3'ü kadın olan 10 kişiyi kurtarmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Yapılan araştırma sonucu yerleri tespit edilen 10 kişi, bot yardımıyla bulundukları yerden alınarak kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.