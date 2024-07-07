Van Gölü'nde hareketlilik. Sürüklenen 10 kişi kurtarıldı

Kaynak: AA
Van Gölü'nde hareketlilik. Sürüklenen 10 kişi kurtarıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, deniz bisikletleriyle Van Gölü'ne açılan ve rüzgarın etkisiyle sürüklenen 10 kişi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kadınlar plajı yakınlarında üç deniz bisikleti ile Van Gölü'ne açılan 10 kişinin geri dönememesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri, 3'ü kadın olan 10 kişiyi kurtarmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Yapılan araştırma sonucu yerleri tespit edilen 10 kişi, bot yardımıyla bulundukları yerden alınarak kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İlgili Haberler
Hatice Kolçak: Satan büyük kaybedecek
Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak
5 gün boyunca ücretsiz olacak. Bakanlık duyurdu yarın başlıyor
700 bin lira birden yükselecek. Piyasada dananın kuyruğu yarın kopacak
Parasını buna yatıran köşeyi döndü. Yatırımcılar kazandıkça kazandı
Son Haberler
Altın ve dolar sahiplerine kur şoku. Uzmanı kara haberi verdi Ekonomi
Altın ve dolar sahiplerine kur şoku. Uzmanı kara haberi verdi
El freni çekilmeyen araç baraj gölüne uçtu Yerel Haberler
El freni çekilmeyen araç baraj gölüne uçtu
Yaroslava Mahuchikh 37 yıllık rekoru tarihe gömdü Spor
Yaroslava Mahuchikh 37 yıllık rekoru tarihe gömdü
Kına gecesinde ağlamayan gelin 'Kocama bak nasıl yakışıklı!' Video
Kına gecesinde ağlamayan gelin 'Kocama bak nasıl yakışıklı!'
Eşiyle sorun yaşayan adam kendini arabaların önüne attı Yerel Haberler
Eşiyle sorun yaşayan adam kendini arabaların önüne attı
Kocasına 'hamileyim' şakası yaptı. Gerçek ortaya çıkınca yıkıldı Video
Kocasına 'hamileyim' şakası yaptı. Gerçek ortaya çıkınca yıkıldı
Süper Lig'in yıldızı 1. Lig ekibine imza attı Spor
Süper Lig'in yıldızı 1. Lig ekibine imza attı