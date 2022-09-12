﻿Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 80 adet av tüfeği başta olmak üzere çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “5-11 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 115 adet cep telefonu, 100 adet puro, 10 şişe alkol, 225 adet sigara, 2 kilo kıyılmış tütün ele geçirilmiştir. 6136 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda 80 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. 6114 SKM kapsamında sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı tespit edilen; 1 adet ses ve görüntü kayıt cihazı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olay bünyesinde 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.



(Kaynak: İHA)