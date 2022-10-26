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Cami inşaat halindeyken ikinci kez yandı

Van'daki Tıbbiye Camii inşaatında bir haftada ikinci kez yangın çıktığı ortaya çıktı. Yangın yarım saat içerisinde söndürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 16:43
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Van'daki Tıbbiye Camii inşaatında ikinci kez yangın çıktı

Cami inşaat halindeyken ikinci kez yandı
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde bulunan Dursun Odabaşı Tıp Merkezi alanında yapımı süren Tıbbiye Camii ve Külliyesi'nin kubbesinde bir hafta içerisinde ikinci kez yangın çıktı.

Kubbenin izolasyonu sırasından çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği'nden 3 itfaiye aracı ile üniversitenin itfaiye aracı müdahale etti.

Yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangının büyümeden söndürüldüğü açıklandı.

Yangınla ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

(Kaynak: İHA)

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