Cami inşaat halindeyken ikinci kez yandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde bulunan Dursun Odabaşı Tıp Merkezi alanında yapımı süren Tıbbiye Camii ve Külliyesi'nin kubbesinde bir hafta içerisinde ikinci kez yangın çıktı.

Kubbenin izolasyonu sırasından çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği'nden 3 itfaiye aracı ile üniversitenin itfaiye aracı müdahale etti.

Yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangının büyümeden söndürüldüğü açıklandı.

Yangınla ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

(Kaynak: İHA)