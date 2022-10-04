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VAR hakemlerinin kazandıkları ücret ortaya çıktı

Saha hakemleri ile VAR hakemleri TFF'nin sezon başında aldığı kararla ayrılmıştı. VAR'da 11 hakem görevlendirilirken bu isimlerin şimdiye kadar kazandıkları ücret ortaya çıktı. 

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 14:32
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VAR hakemlerinin kazandıkları ücret belli oldu

VAR hakemlerinin kazandıkları ücret ortaya çıktı
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Sezon başında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aldığı kararla saha hakemleri ile VAR hakemlerini ayırmıştı. 2022-2023 sezonunda VAR'da 11 hakem görevlendirilirken bu isimlerin şu ana kadar kazandıkları ücret ortaya çıktı. Buna göre 13'i VAR, 7'si de AVAR'da olmak üzere toplam 20 maçta 171 bin 200 lira ile Alper Ulusoy en çok kazanan hakem oldu. Ulusoy'un iki aylık sabit maaşı ile birlikte toplam kazancı 189 bin lira.

Süper Lig'in masa başındaki hakemlerinin kazançları ortaya çıktı. VAR ve AVAR olarak görev yapan deneyimli hakemler arasında cebini en çok dolduran isim Alper Ulusoy oldu.

SABİT MAAŞI 10 BİN LİRA

Ajansspor'un haberine göre, TFF, VAR hakemlerine sezon başında yüzde yüz zam yaptı. VAR hakemleri sabit bir maaşın yanı sıra görev aldıkları her maçta da para alıyor. Bu para Süper Lig ve 1. Lig'de değiştiği gibi VAR veya AVAR olmasına göre de değişiklik gösteriyor. VAR'da görevli hakemin sabit maaşı 10 bin lira. AVAR olduğunda ise 5 bin lira kazanıyor. 1. Lig'de VAR ücreti 6 bin 800, AVAR ücretiyse 3 bin 600 lira.

EN ÇOK KAZANAN ALPER ULUSOY

30 Temmuz 2022'de Süper Kupa finaliyle başlayan 2022-23 sezonunda masa başında görev alan 11 hakem içinde en çok parayı Alper Ulusoy kazandı. Yeşil sahaların eski hakemi, 13'i VAR, 7'si de AVAR'da olmak üzere toplam 20 maçta 171 bin 200 lira kazandı. İki aylık sabit maaşla birlikte toplam kazancı 189 bin lira oldu. Ulusoy'u 167 bin lirayla Serkan Tokat ve 160 bin liralık gelirle de Hakan Ceylan takip etti. 139 bin 200 liralık gelirle en az kazanan VAR ise Emre Malok oldu. (AA)

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YARDIMCI HİZMETLİ
4.10.2022 15:06
bende var hakemi olmak istiyorum böyle ballı maaşı nerden bulacaz.  
 
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