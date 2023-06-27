Varlık’ta yaşayanlar

2014’te Türkiye Büyük Millet Meclisi Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçti.

Dönelim Kasım 2016 tarihine;

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım 200 milyar doları yöneten Varlık Fonu'na başkan atadı.

-Mehmet Bostan…

Dönelim 10 Temmuz 2018 tarihine:

Başbakan ve AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım Hazine Ve Maliye Bakanlığı’na atama yaptı:

-Damat Berat Albayrak…

Dönelim 13 Eylül 2018 tarihine;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Varlık Fonu Başkanlığına atama yaptı;

-Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Varlık Fonu Başkan Yardımcılığına atama yaptı:

-Damat Berat Albayrak…

Damadı Berat Albayrak, Varlık Fonu hesabında bir açık olduğunu tespit etmişmiş;

-“25 milyon dolarcık…”

Albayrak, Erdoğan’a demiş ki;

-Babacığım 25 milyon dolarcık açık varmış.

Babacık da soruşturma emri vermişmiş…

Olay da şöyle gerçekleşmiş;

Mineks Uluslararası Sermaye ve Yatırım Danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna, Binali Yıldırım’ın adamı Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan’a demiş ki;

-25 milyar dolarlık fon bulacağım…

Mehmet Bostan da Bülent Göktuna’ya demiş ki;

-25 milyon dolar da ben cukkalarım…

2018’den 2023’e kadar soruşturma sürmüş, sürmüş, sürmüş…

Ara ki bul 25 milyon dolarcığı…

İzi yok muymuş?

Cem Uzan’ın ve yedi sülalesinin yurt içi yurt tüm paralarına çöken TMSF de bulamamış?

25 milyon dolarcık…

Minnacık bir miktar…

Nasıl bulunabilir ki?

Yoksa başkası mı cukkaladı?

Yoksa, yoksa, yoksa…

Hadi canım sen de yazma artık Orhan, kaşınıyor musun Allah aşkına?

Böyle dedim kendi kendime ve yoksa diye kestim…

Ta ki Erdoğan, Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş cumhurbaşkanı oluncaya kadar açıklanmamış…

Ta ki; Patronlar Dünyası adlı sitede Toygun Atilla yazıncaya kadar hiç kimsenin ruhu duymamış…

Ve gülerek Toygun Atilla haberindeki şu bilgiyi okudum;

-Eski İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth ve oğlu York Dükü Prens Andrew ile de çok samimi olan iş insanı Bülent Göktuna, olayın bir tarafındaydı.

Yahu Erdoğan 14 ve 28 Mayıs öncesi rakibin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu şöyle eleştirmedin mi?

-“Batılı tefecilerden 300 milyar dolar dilenme, IMF reçetelerine teslim olma gibi gerçek dünya ile ilgisi olmayan sayısız abuk sabuk vaadi burada konuşmaya değer bulmuyorum.”

Diyor ama abuk sabuk vaat konusunu şöyle tamamlıyor.

-Düşünebiliyor musunuz? 300 milyar dolar İngiltere'den getirecekmiş. Demek ki tefecilerle görüştü anlaştı.

Onlar ona havada karada sözler verdiler.

O da o sözleri aynen geldi buraya aktarıyor."

Bu kez Erdoğan’ın bu sözleri aklıma gelince kahkahalarla güldüm…

Uçtu uçtu 25 milyon dolarcık uçtu ama karşılığında en azından -şimdilik- ortada yok ama ellerinde uçmayan 2 tutuklu var.

Baba Erdoğan’a da bakanlığı bırakıp tüyen damat bakan Albayrak’a da sorması ayıp olacak ama gazetecilik mesleği gereği sormak zorundayım:

-128 milyar dolar nerede?

Değerli okurlarım.

Yazımı tamamlarken son dakika gelişmesi yaşandı;

TELE1 televizyonuna kumpas operasyonu başlatıldı ve yurtsever sosyalist gazeteci, televizyoncu değerli kardeşim Merdan Yanardağ gözaltına alındı:

Suçlama;

-Teröre ve teröriste destekmiş…

Vay anasına bu kadar absürt bir iddia olmaz, olamaz…

Merdan Yanardağ’dan terörist sevici olmaz olamaz…

Eğer savcılar soruşturma açılacak ve gözaltına alınacak olan “terörist sevici” arıyorlarsa yardımcı olarak peşinen hatırlatayım.

-Çözüm sürecine destek veren iktidar mensupları,

-Seyyar çadır mahkemesi kuran ve kurduranları,

-Oslo ve Dolmabahçe’ye katılanları, katılmasını sağlayanları,

-Öcalan’dan seçim kazanmak için mektup aldıran, yayınlatan ve yayınlayanlar,

-Hain teröristbaşı Osman Öcalan’ı TRT’ye çıkartanları ve çıkaranları,

-Kozmik odanın hain FETÖ’cülere açılmasına, soruşturma açarak haydi sıkıysa buyurun tek bir tanesini gözaltına alın...

Hodri meydan…

FETÖ’sünün, PKK’sının teröristleri Merdan Yanardağ’ı yakalayıp başına Kaleşnikof dayayıp şöyle deseler;

-“Ya sizleri destekliyorum dersin, ya da canını alırız…

Yanardağ der ki;

-Çekin tetiği…