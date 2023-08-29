Vatandaş depremden ölmedi bu sefer asbestten ölecek

6 Şubat depremlerinin üzerinden aylar geçmesine rağmen deprem bölgesindeki yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları halen devam ediyor. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’daki ağır hasarlı binaların yıkımı esnasındaki asbest tehlikesini dile getirdi.

Vatandaş depremden ölmedi bu sefer asbestten ölecek

Editör: Çağlar Bülent Sansar

On binlerce insanın hayatını kaybettiği 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesindeki kentlerde halen enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Hasarlı binaların kontrolsüz yıkımı esnasında ise ortaya çıkan ‘Asbest’, vatandaşların sağlık durumunu tehlike altına sokmaya devam ediyor.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın Yenimahalle ilçesinde, ağır hasarlı bir binanın kontrolsüz yıkımını esnasında kamera önüne geçerek, insan sağlığını tehdit eden ‘Asbest’ tehlikesine karşın yetkililere seslendi.

Tutdere’nin açıklaması şu şekilde:

Adıyaman’da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor ancak yıkım işlerini yapan firmalar kural tanımıyor. Şu an Adıyaman’da Yenimahalle’de işte görüyorsunuz her tarafı toz bulutları kaplamış durumda. Hepsi asbest, hepsi halk sağlığını tehdit eden durumda.

Bir kez daha yetkilere çağrı yapıyoruz, gerekli denetimleri yapın, vatandaş depremden ölmedi, bu sefer Asbest’ten toz’dan ölecek. Ne zaman bu halk sağlığını düşüneceksiniz ve ne zaman insanların hayatına değer, kıymet vereceksiniz. Yazıktır, günahtır. Sayın İçişleri Bakanını göreve davet ediyoruz. Adıyaman valiliğini göreve davet ediyoruz.

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