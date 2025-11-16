Evet, aylardır konuşulan konu ile ilgili sonuçta üçüncü anket çalışması da yapılmış.

Bu anket Ank-Ar gurubu tarafından daha önce nisan ve haziran aylarında da yapılmış.

Aynı gurup son araştırmasını da ekimde yapmış.

*

“İmamoğlu ve ekibinin yargılanacağı davaları, kısaca ‘İBB duruşmaları’ TRT’den yayınlansın mı?”

Araştırılan yani vatandaşa sorulan soru bu.

*

Evet, daha önceden böyle bir uygulama var mı bilmiyorum.

Doğrusu, duymadım da.

*

Peki böyle bir uygulamanın yasal olarak bir sakıncası var mı?

Olsa da bugün için çok da önemli değildir herhalde.

Eğer yasal olarak böyle bir kısıtlama varsa da AKP isterse pat diye meclisten geçiriverir bunun kararını alır ve TRT’den yayın gerçekleştirilir.

*

Peki bunu AKP ister mi?

Şu anki görünürde -tabi önümüzdeki günlerde ortaya AKP lehine büyük bir bomba durumu çıkmazsa- AKP’nin bunu isteyeceğini sanmıyorum.

Yeni bir polemik çıkmasını istemez.

Canlı verilirse polemik çıkar mı?

Çıkar bence.

Baksanıza hazırlanan iddianamelerle ilgili daha şimdiden neler konuşuluyor neler!

Konuşulsun, elin ağzı torba değil ki büzülsün.

İyi de önümüzdeki iki yıl içinde seçim var.

Belki de daha erken.

O zaman bu mahkeme. seçim dengelerini bozmaz mı?

Bozmaz, diyebilirsiniz…

Zaten şu anda da dengeler, muhalefetin lehine bozulmuş görünmekte.

Olsun.

Mahkemenin canlı yayınlanması halinde belki de aradaki fark açılacak.

Belki de aradaki fark, küçük bir yüzde oranı çıkarsa itiraz etme haklarını kullanacaklar.

Hep öyle oluyor çünkü.

Ancak oran büyük çıkarsa böyle bir hakkı kullanmaya cesaret edemezler.

Yani efendim, bugün görünen noktada AKP böyle bir riske girmez ve İBB duruşmalarının TRT’den de yayınlanmasını istemez, kimse kusura bakmasın, hem de kimse heveslenmesin.

*

Ama “Halkın yüzde 63,1’i istiyor” diyeceksiniz…

“Anketler öyle gösteriyor” diyeceksiniz…

Evet anket sonuçları öyle gösteriyor. Ancak bu konu AKP açısından da muhalefet açısından da oldukça hassas bir konu olduğundan, daha önemlisi AKP için önemli bir risk oluşturacağından, AKP bunu kabul etmez.

Veled alin âmin!

*

Veled alin amin de Özgür Özel’in ortaya attığı ‘İBB davaları TRT’den yayınlasın’ düşüncesi sonrasında, Ank-Ar üç ayı kapsayan ülke genelinde bir araştırma yapmış. Paylaşılan verilere göre katılımcıların %63,1’i ‘Evet, yayınlanmalı’ derken,

%28,2’si ‘Hayır, yayınlanmamalı,’ %8,7’si de ‘Fikrim yok’ demiş.

*

Yapılan bu değerlendirmelerde CHP’lilerin %96,5’i davaların canlı yayınlanmasını isterken, bu oran AKP seçmeninde %27,2 imiş.

*

Ha, bu çalışma daha önce Nisan 2025’te yayınlanmış ve % 60,6 iken…

Haziran 2025’teki araştırmada bu oran %64 olarak ölçülmüş olup, son olarak Ekim ayı araştırma sonucu ise %63,1 olmuş.

*

Demem o ki vatandaş İBB davasının yayınlanmasını isterken, AKP isteksiz.

Görelim bakalım zaman ne gösterecek!

Kim bilir o köprünün altından ne sular akacak!

Öyle görünüyor.