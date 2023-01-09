Türkçe namaz sosyal medyayı karıştırdı

Türkçe ibadet tartışmaları uzun zamandır gündeme gelmezken bir vatandaşın Türkçe namaz kılarken çektiği video sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Videoyu çekenin kim olduğu ve videonun ne zaman çekildiği bilinmezken, söz konusu vatandaşın namaz surelerini, rüku ve secdeye giderken de namaza Türkçe, devam ettiği görülüyor.

Video sosyal medyayı ise ikiye böldü. Türkçe namazı birçok kişi beğenirken, bazı kişiler de bunun dinen uygun olmadığı görüşünü dile getirdi.

Dinin Allah ile kul arasında olduğunu ve ibadeti kişinin kendi dilinde yapmasının sorun olmayacağı ve Arapça dinin, Arap milliyetçiliğine hizmet ettiğini savunanlar olurken, Diyanet’e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre namazda surelerin Türkçe tercümesinin okunması caiz değildir.

Din İşleri Yüksek Kurulunun 04.12.1997 tarihinde aldığı 103 numaralı kararda şöyle denilmektedir:

"Kur’an-ı Kerim’de “Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun.” (Müzzemmil, 73/20) buyrulduğu gibi, Hz. Peygamber (s.a.s.) de bütün namazlarda Kur’an-ı Kerim okumuş ve namaz kılmayı iyi bilmeyen bir sahabiye namaz kılmayı tarif ederken “...sonra Kur’an’dan hafızanda bulunanlardan kolayına geleni oku.” (Müslim, Salât, 45) buyurmuştur. Bu itibarla namazda kıraat yani Kur’an okumak, Kitap, Sünnet ve İcma ile sabit bir farzdır."