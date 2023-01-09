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Türkçe namaz sosyal medyayı karıştırdı

Bir kişinin Türkçe namaz kıldığı video sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 09:19
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Vatandaş ikiye bölündü. Türkçe namaz sosyal medyayı karıştırdı

Türkçe namaz sosyal medyayı karıştırdı
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Türkçe ibadet tartışmaları uzun zamandır gündeme gelmezken bir vatandaşın Türkçe namaz kılarken çektiği video sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Videoyu çekenin kim olduğu ve videonun ne zaman çekildiği bilinmezken, söz konusu vatandaşın namaz surelerini, rüku ve secdeye giderken de namaza Türkçe, devam ettiği görülüyor.

Video sosyal medyayı ise ikiye böldü. Türkçe namazı birçok kişi beğenirken, bazı kişiler de bunun dinen uygun olmadığı görüşünü dile getirdi.

Dinin Allah ile kul arasında olduğunu ve ibadeti kişinin kendi dilinde yapmasının sorun olmayacağı ve Arapça dinin, Arap milliyetçiliğine hizmet ettiğini savunanlar olurken, Diyanet’e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre namazda surelerin Türkçe tercümesinin okunması caiz değildir.

Din İşleri Yüksek Kurulunun 04.12.1997 tarihinde aldığı 103 numaralı kararda şöyle denilmektedir:

"Kur’an-ı Kerim’de “Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun.” (Müzzemmil, 73/20) buyrulduğu gibi, Hz. Peygamber (s.a.s.) de bütün namazlarda Kur’an-ı Kerim okumuş ve namaz kılmayı iyi bilmeyen bir sahabiye namaz kılmayı tarif ederken “...sonra Kur’an’dan hafızanda bulunanlardan kolayına geleni oku.” (Müslim, Salât, 45) buyurmuştur. Bu itibarla namazda kıraat yani Kur’an okumak, Kitap, Sünnet ve İcma ile sabit bir farzdır."

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hanefi
9.01.2023 10:11
Kitabımız Kur’an Arap lisanı üzere inzâl olmuş ve İslâm’da ibadet dili de Arapça’dır. Bir başka ifadeyle Rab’ça... Bu arada dua ve niyazla namazı birbirine karıştırmamak lazım.  
 
murat atlı
9.01.2023 10:08
Bizi yaratan her dilden anlar.yeterki iyi,ahlaklı insan ol.  
 
Kemal'in Askeri
9.01.2023 10:06
Hristiyanlık mı bu? Onlara mı benziyoruz? Latince konuş latince dua et! Ezan arapça olsun diyenler müslümanlığı hristiyanlığa benzetip helak etmek isteyenlerdir!  
 
TÜM YORUMLAR (23)
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