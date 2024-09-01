Vatandaş kendine yöneldi İktidarın keyfi yerinde maşallah

Hep birlikte öyle tuhaflaştık ki!

İktidardan yana olanlar muhalefete; muhalefetten yana olanlar iktidara sosyal medyadan veryansın ediyor ya, o veryansının da adresi değişti.

Yeni bir adres ortaya çıktı.

*

Millete sıkıntıyı yaşatan…

Memleketi yaşanmaz hale getiren…

Var olan değerleri elden çıkaran…

Ortada bir şey yokken:

“Zenginleştik… iyiyiz… her şey çok güzel oldu” dese de milletin gerçeği pek de öyle olmazken, iktidarın keyfi hep yerindeyken, vatandaş birbirine düştü.

*

“Yok yıllardır bize şöyle dediniz!”

“Yok, siz böyle dediniz, şöyle yaptınız!” denilerek, her gün yüz yüze bakan vatandaş, birbirine ağıza alınmayacak laflar etmeye başladılar ki bu hiç hayra alamet değil.

*

Muhalefeti destekleyen vatandaş iktidara oy verenlere…

İktidarı destekleyenler, muhalefete oy verenlere, veryansın eder oldular!

Sanki onların bu işte -partilere oy vermekten başka- bir dahli varmış gibi!

*

Aslına bakarsanız bir dahil var elbette!

Biri oy vererek, oy verdiği partiyi oy çokluğu ile iktidara taşıyor, diğeri muhalefette kalıyor. Sonuçta da yukarıdakiler birbirleriyle tartışmaya başlayınca, tasası da oy verenlere düşüyor.

*

Yani efendim, anlayacağınız, aşağıdakiler esas sorumluları eleştirmeleri gerekirken eleştirmeyip, kendilerine düşmüşler.

Ne diyeyim, Allah hepimize akıl fikir versin.

Birbirlerine “Giydir babam giydir, giydir babam giydir” de nereye kadar?

*

Hani giydir de öyle aklı başında bir giydirme de değil, o giydirme.

Ne gezer!

Belden aşağı…

Allah ne verdiyse küfrün bini bir para.

*

Hadi buyurun bakalım.

O küfür niye ediliyorsa…

Neyi hallediyorsa…

*

Mesele ne?

Mesele İktidardakiler milletin refah ve huzuru için ekonomiden, adalete; eğitimden sanata, ellerinden geleni yapacaklarken, yapamıyorlar.

İktidar milleti habire geriyor…

Geriye götürüyor…

Memleketin bütün varlıklarını satıyor…

Milletin yaşam standardını düşürüyor.

Bütün bular yapılıyorken kimin eleştirilmesi lâzım?

Elbette iktidarın.

Etkili muhalefet yapamadığı için de (yapamıyorsa elbette) muhalefetin.

*

Kanımca vatandaş iktidar ve muhalefeti eleştirmekten vazgeçmiş, eleştirilerin muhatabı olarak kendilerini görüyorlar ve veryansın ediyorlar birbirlerine.

İktidara oy verenler, muhalefete oy verenlere yüklenirken; muhalefete oy verenler de iktidara oy verenlere yükleniyor.

Yukarıda ise; iktidar da muhalefet de oldukça rahat.

Nasıl olsa her durumda kendilerini savunan, sahiplenen seçmenleri var.

Ne diyeyim yukarıdakiler keyif çatarlarken, aşağıdakiler kafayı yeme noktasına gelmişler.

*

Mesela Burak K. isimli bir şahıs, sokak röportajında CHP’ye oy verenlere ağıza alınmayacak küfürler sarf etmiş.

Bunun için de hakkında sosyal medyada ‘Burak K. tutuklansın’ hashtag’iyle kampanya başlatılmış.

Burak K. tutuklanır ya da tutuklanmaz, bilemem olan hep vatandaşa oluyor.

*

İktidar yanlış yaptığı zaman cezai bir yaptırımı var mı?

Yok

*

Demem o ki çileyi çekenler, keyfi sürenler için birbirlerine düşmesinler.