Vatandaş seçimden sonra bankalara koştu

İktidarın Aralık 2021 – Haziran 2023 arası uyguladığı ekonomi politikası vatandaşı borç batağına saplarken, vatandaşın bankalara olan borcunda ciddi oranda artış görüldü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, seçimden sonra başlayan zamların ardından vatandaş ayakta kalabilmek adına çareyi bankalardan kredi almakta bulundu.

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı harcamalarının toplam miktarı 14 Mayıs seçimlerinin öncesinde 2 trilyon 23 milyar lira seviyesindeydi.

BDDK’nın yayınladığı son bültene göre, 14 Temmuz itibariyle bu rakam 2 trilyon 212 milyar liraya çıktı. Seçimden bu yana geçen iki ayda vatandaşın bankalara borcu 189 milyar lira artış gösterdi.

EN BÜYÜK ARTIŞ İHTİYAÇ KREDİLERİNDE YAŞANDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 14 Temmuz itibarıyla 12 Mayıs’tan bu yana 50 milyar lira artışla 1 trilyon 403 milyar liraya yükseldi.

Söz konusu kredilerin 439 milyar 736 milyon lirası konut, 83 milyar 635 milyon lirası taşıt ve 880 milyar 68 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Seçimden bu yana tüketici kredilerinde en büyük artış 28 milyar lira ile ihtiyaç kredisinde görüldü.

Taşıt kredileri 77 milyardan 83 milyara çıkarken, konutta artış 16 milyar lira oldu. Mayıs ayında konut kredilerinin miktarı 423 milyar lira seviyesindeydi.

VATANDAŞIN CAN SİMİDİ YİNE KREDİ KARTI OLDU

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 12 Mayıs’tan bu yana 138 milyar lira artışla 670 milyar liradan 808 milyar liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 393 milyar 435 milyon lirası taksitli, 415 milyar 275 milyon lirası taksitsiz oldu.