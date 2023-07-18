-Vatandaşı silindir gibi eziyorsun Erdoğan…

14 Mayıs 2023 seçiminden sadece 12 gün önce 2 Mayıs 2023’te Konya’da.

Recep Tayyip Erdoğan dedi ki;

“Bay bay Kemal yanındakilerle birlikte bunlar emri nereden alıyor, Kandil'den alıyor...”

-Ah, yalan dünyada, yalan dünyada,

-Yalandan yüzüme gülen dünyada…

Erdoğan dedi ki;

“Karadeniz'de karaya çıkardığımız yerli gazımızın sevincini paylaşmak için doğal gaz faturalarını ücretsiz yaptık mı? 1 yıl boyunca mutfak ve su ihtiyacını faturalardan düşüyoruz. Bu müjdemizle ilgili kararı dün Resmî Gazete'de yayımladık…”

Hem de 15 Temmuz 2023 hain FETÖ kalkışmasının yaşandığı gecenin 7. Yıldönümünde Erdoğan imzalı karar, Resmî Gazete’de yayınlandı.

Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nca camilerde “sala” okutuldu.

-Doğal gaza yüzde 224 zam…

Bedava kısmı devede kulak kalacak

-Ah, yalan dünyada, yalan dünyada,

-Yalandan yüzüme gülen dünyada…

Erdoğan dedi ki;

“Şimdi bay bay Kemal Zonguldak'ta madenci kardeşlerime yalan üstüne yalan söylüyor…”

-Ah, yalan dünyada, yalan dünyada,

-Yalandan yüzüme gülen dünyada…

Sorması ayıp olacak ama Karadeniz’den gelip karaya çıkan Filyos gazı ne oldu Erdoğan?

Filyos, fos…

-Ah, yalan dünyada, yalan dünyada,

-Yalandan yüzüme gülen dünyada…

Erdoğan dedi ki;

“Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Gabar'daki yeni keşfimizin değeri on milyarlarca doları buluyor. Tek derdimiz yaptığımız keşiflerin ve yatırımların ülkemizin enerji bağımsızlığını en üst düzeye çıkarması…"

Hem de 15 Temmuz 2023 hain FETÖ kalkışmasının yaşandığı gecenin 7. Yıldönümünde Erdoğan imzalı karar, Resmî Gazete’de yayınlandı.

Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nca camilerde “sala” okutuluyordu ki;

-Benzinin, mazotun litresine 6 lira zam…

-Otogaza 5 lira 72 kuruş zam…

Sorması ayıp olacak ama Gabar petrolü ne oldu Erdoğan?

-Ah, yalan dünyada, yalan dünyada,

-Yalandan yüzüme gülen dünyada…

“Sala” okunması için mükemmel zamanlama!..

Vatandaşın batışına “Sala” okunmasın da başka ne okunabilir ki?

Merhum Neşet Ertaş’ın ruhu şad olsun.

O halde Fatih Erkoç’un şarkıları çalınsın, vur patlasın çal oynasın;

-Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?

Erdoğan 2018 seçiminden önce demişti ki;

“Bu kardeşinize yetkiyi verin, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz”

Aldın yetkiyi ve bak doları nasıl doldurdun Erdoğan;

-Haziran 2018; 4 lira 60 kuruş…

-17 Temmuz 2023: 26 lira 17 kuruş…

Verdik yetkiyi gördük etkiyi Erdoğan…

Bu da yetmedi ki;

-Vatandaşı silindir gibi eziyorsun Erdoğan…