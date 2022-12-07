Bakanlık parasıyla ailece dünya turu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığı süresince yurtdışına gönderilen personelin bilgilerini paylaşmadı. Ziyaret sayısını aktaran Karaismailoğlu, bu ziyaretlerin hangi ülkelere, kimler tarafından gerçekleştirildiğini ve maliyetini ise açıklamadı.

NE KADAR HARCANDI?

Birgün Gazetesi’nden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, bakanlık personelinin gezilerini sordu. Antmen önergesinde, “Ocak 2017 ile Kasım 2022 tarihleri arasında geçen sürede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kaç kez yurtdışı ziyareti gerçekleştirdi? Bu ziyaretler hangi ülkelere ve kaç günlük süreyle yapılmıştır? Heyette götürülen kaç kişi bulunmaktadır? Ziyaretlere harcanan toplamda harcanan para miktarı nedir? Heyette bulunanlara verilen hediyeler nelerdir?” sorularını yöneltti.

Önergeyi “yanıtlayan” Bakanı Karaismailoğlu, “Ocak 2017 ile Kasım 2022 tarihlerini kapsayan beş yıllık süreçte bakanlığımız personeli 4 bin 693 makam onayı ile yurt dışı resmi seyahat gerçekleştirmiştir” ifadelerini kullandı. Bakan, diğer soruları ise cevapsız bıraktı.

AİLEYLE DÜNYA TURU

Bakan Karaismailoğlu’nun sansürlü yanıtı hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP’li Alpay Antmen, “Saray rejiminde bakanlar halka, yani Meclis’e değil Saray’a, tek kişiye hesap veriyor. Tek kişilik bir Saray orkestrası var ve bakanlar bunun nakaratlarını tekrar etmekle yükümlü” dedi.

Antmen, bazı bakanlık personelinin aileleriyle birlikte yurtdışı seyahatleri gerçekleştirdiğine yönelik bilgilerin varlığına işaret etti. Eksik yanıt nedeniyle bilgilere erişemediklerini ifade eden Antmen, şunları dile getirdi: “Bazı bakan ve yetkililerin aileleri ile yurtdışına gittiğini, bazı yandaşları tatil olsun diye gezdirdiklerini, bazı bürokrat ve memurlara işleri olmamasına rağmen vatandaşın parasıyla dünya turu attırdıklarını biliyorum. Korkuları yoksa kimlerle ne zaman nerelere gittiklerini ve ne kadar harcadıklarını açıklasınlar. Yok öyle halkın parasıyla 80 günde devri alem yapmak.”