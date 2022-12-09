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  • CHP’li Kayışoğlu Meclis kürsüsünde ‘Hacıvat-Karagöz’ oynattı: Ha peçete ha beşli çete

CHP’li Kayışoğlu Meclis kürsüsünde ‘Hacıvat-Karagöz’ oynattı: Ha peçete ha beşli çete

CHP’li Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden 2023 bütçesini kürsüde ‘Hacivat ve Karagöz’ oynatarak eleştirdi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 03:03
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CHP’li Kayışoğlu Meclis kürsüsünde ‘Hacıvat-Karagöz’ oynattı: Ha peçete ha beşli çete

CHP’li Kayışoğlu Meclis kürsüsünde ‘Hacıvat-Karagöz’ oynattı: Ha peçete ha beşli çete
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TBMM Genel Kurulu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2023 bütçeleri görüşüldü.

Bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, kürsüye Hacıvat ve Karagöz ile çıktı.

Konuşmasına, "tiyatro, opera ve bale bütçesi adına söz aldım" diyerek başlayan Kayışoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uzun süredir, "beşli çete" olarak nitelendirdiği kamu ihalelerinin ağırlıklı bölümünü alan bazı holding yöneticilerine, TBMM kürsüsünden, sergilediği oyun ile gönderme yaptı.

Kayışoğlu’nun sergilediği oyunda; Hacivat ve Karagöz arasında, “‘Bizim vergiler beşli çeteye gidince 84 milyona para kalmıyor’, ‘Ne bizim vergiler peçeteye mi gidiyor?’, ‘Ha beşli çete ha peçete. Doğrusun Karagözüm’” diyalogları yer aldı.

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