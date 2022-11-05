Türkiye dünyada ilk dörde girdi! Uçacağız diyorlardı harbiden uçtuk

TÜİK’in ham verileri üzerinde hesaplamalar yaparak hazırlanan rapora göre gıda enflasyonu ortalama yüzde 99,1 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 126,2 oldu.

Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 107,6 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 127,6, en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 146,2 olarak gerçekleşti.

Dördüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 98,1 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 72,9 oldu. Böylece en yoksul gelir grubu yüzde 146,2 oranında gıda enflasyonu hissederken, en yüksek gelir grubu ise yüzde 72,9 oranında gıda enflasyonu hissetmiş oldu.



YOKSULUN ENFLASYONU YÜZDE 90'I GEÇİYOR

Enflasyon yükselmeye devam ediyor ancak asıl dikkat çeken harcama gruplarındaki artışlar. Dar gelirli kesimin harcamalarının çoğunluğunu oluşturan ulaştırma, gıda, konut harcamaları ve ev eşyaları yüzde 85’in üzerinde.

Akaryakıt zamlarının sürmesiyle ulaştırma enflasyonu yüzde 117 ile en yüksek artışı kaydeden kalem. Onu yüzde 99 ile gıda takip ediyor. Ev eşyalarındaki fiyat artışı yıllık bazda yüzde 93’ü bulurken kira ve faturaların dahil olduğu konut harcamaları yüzde 85.

Aylık bazda ise en yüksek artış mevsim etkisiyle giyim ve ayakkabıda oldu.

Enflasyon, paranın satın alma gücünün genel olarak düşmesi, fiyatların sürekli bir biçimde yükselme eğiliminde olması sonucunda ülke parasının satın alma gücünün düşmesi anlamına gelmektedir.

Türk Lirası’nın yaşadığı ciddi değer kaybı sonrası Türkiye, son 20 yılın en yüksek enflasyon oranını görmüş oldu ve dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip 4. ülkesi konumuna gelmiş oldu.

Dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip ülkesi Zımbabve’de enflasyon oranı yüzde 321.0 ulaşırken onu yüzde 208.0 ile Lübnan takip ediyor.