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  • Veli “öğretmenler mini etekle okula geliyor, öğrenciler kızlı erkekli oturuyor” dedi, bakanlık öğretmenlere uyarı yol

Veli “öğretmenler mini etekle okula geliyor, öğrenciler kızlı erkekli oturuyor” dedi, bakanlık öğretmenlere uyarı yolladı

Esenler'deki bir ortaokulda eğitim gören bir öğrencinin velisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yazı yazarak öğretmenlerin kıyafetlerinden ve kızlı erkekli oturmalarından rahatsız olduğunu bildirdi. Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullara bir yazı göndererek öğretmenlerin uyarılmasını istedi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 21:26
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Veli “öğretmenler mini etekle okula geliyor, öğrenciler kızlı erkekli oturuyor” dedi, öğretmenlere uyarı yazısı geldi

Veli “öğretmenler mini etekle okula geliyor, öğrenciler kızlı erkekli oturuyor” dedi, bakanlık öğretmenlere uyarı yolladı
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İstanbul Esenler’de bir velinin CİMER’e, “Öğretmenlerin kimisi pantolonla kimisi mini etekle okula geliyor. Kızlı erkekli hep beraber aynı sıralarda oturuluyor” diye şikayette bulunması üzerine Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlere uyarı yazısı gönderdi.

Veli,CİMER'e şu şikayette bulundu: 

“Okullardaki öğrenci yönetmelikleri, kılık kıyafetlerini anladık da neden öğretmenlerin belirli bir kılık kıyafetleri yok? Kimisi kot pantolonuyla, kimisi daracık taytla, kimisi mini etekle okula geliyor ve kızlı erkekli hep beraber aynı sıralarda oturuluyormuş. Ben ta 90'lı yıllarda okudum. Ben böyle bir şey görmedim.

Neden böyle bir şey oluyor anlamış değilim. Özellikle öğretmenlerin, yöneticilerin kılık kıyafetine dikkat etmesi daha anlamlı olmaz mı? Kot pantolonla, mini etekle ya da taytla bir öğretmen öğrencisinin karşısına çıkabilir mi? Ben bunlardan bir veli olarak çok rahatsızım. İlgilenirseniz Allah razı olsun. Eğer ilgilenmezseniz de ortaokulu bitirir bitirmez çocuklarımı okuldan alacağım. Bu eğitim sistemini ben istemiyorum”

ÖĞRETMENLERE UYARI YAZISI GÖNDERİLDİ

Velinin şikayeti üzerine Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan Ramazan Yılmaz'ın imzasıyla 4 Kasım'da bütün okul müdürlüklerine “bilgi isteği” konusuyla yazı gönderildi.

Velinin şikayetine de yer verilen yazıda Şube Müdürü Yılmaz, “Konu hakkında okulunuzun tüm öğretmenlerine gerekli uyarıların yapılması hususunda gereğini rica ederim” ifadelerini kullandı.

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Türk
7.11.2022 10:48
Çocuğunun insan gibi düşünmesini sağlayacak şeydir karma eğitim karma eğitime karşı çıkar ama hacıya hocaya orasına burasına elletir badeletir bikereden bişi olmaz der  
 
Buutiti
7.11.2022 10:46
Senin çocuğunu senin elinden almamız seni çalışma kampına göndermemiz. Çocuklarını Atatürkçü eğitimle eğitip tüm mallarını eğitiğimiz çocuklarına vereceğimiz günler gelecek o zaman küreğe anlatırsın  
 
adem yıldırım
7.11.2022 10:36
Bende 90 larda okudum hem kız arkadaşlarımla hem erkek arkadaşlarımla otururduk. BİZ BİŞEY YAPMADIK. KARDEŞCE OKUDUK.  
 
TÜM YORUMLAR (30)
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