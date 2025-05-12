Vergi gelirleri tehlikede

1980 yılında ABD Başkanı seçilen Ronald Reagan, 1981 Ocak ayında göreve başladı.

İlginç bir basın toplantısı düzenleyerek, yüzde 65’lere kadar çıkmış olan vergileri yüzde 25’e düşürdüğünü açıkladı.

Bu kararına gerekçe olarak da İbn Haldun’un şu görüşünü dile getirdi:

“Hangi devlet çok vergi aldıysa, orasını bataklık gördüm; geriledi. Hangi imparatorluk az vergi aldıysa, orası çok gelişti.”

Çünkü insanlar az vergi alınan yerlerde daha şevkle çalışıyor, daha fazla üretip vergilerini ödüyorlar.

Türkiye’ye baktığımızda ise tarihinin en derin krizini yaşıyor. Garip olan, krizin hangi aşamasında olduğumuzu bile bilmiyoruz.

Mehmet Şimşek göreve geldiği ilk hafta, ödenmiş olan motorlu taşıtlar vergisini bir kez daha aldı. Gelir vergisini artırdı, cezaları ve harçları enflasyonun üzerinde yükseltti.

Bunların bir defaya mahsus yapıldığını ve birkaç ay içinde rahatlama sağlanacağını söyledi.

Gelin görün ki aradan geçen iki yıla rağmen kriz daha da derinleşti ve Merkez Bankası tekrar faiz artırmak zorunda kaldı.

Şu an sanayici isyanda, ihracatçı ağlıyor ve turizm sektörü adeta bitmiş durumda.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş ve âdeta para basan Türk Hava Yolları zarar açıkladı.

Konkordato başvurularında patlama yaşanıyor. Yakında bu başvurular iflasa dönüşebilir.

Bankalar, enflasyon muhasebesi uygulanmadığı için göstermelik kâr açıklıyor; ancak bağlı oldukları holdinglerin enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş bilançolarına baktığımızda büyük zararlar görünüyor.

KOBİ’ler zaten tükenmiş durumda. Bankalardaki yüzde 70’lere ulaşan faiz nedeniyle kredi alamıyorlar. Alanlar ise geri ödemeyi düşünmeden, neredeyse intihar edercesine borçlanıyor.

Sonuç olarak, AKP ekonomi yönetimi ekonomiyi düzlüğe çıkarmak amacıyla artırdığı ve toplamaya çalıştığı vergilerle ülkeyi kurak bir çöle çevirdi.

Mehmet Şimşek bir kez daha açıklama yaptı:

“Vergi denetimlerimiz 24 saat sürecek!”

İyi de... En büyük sanayi kuruluşların devasa zarar açıklarken, sen 3-5 gariban esnaf için memurları 24 saat çalıştırsan ne olur?

Ülkeyi bitirdiniz. Orta gelir grubunu yok ettiniz ve hâlâ dolaylı vergilerle günü kurtarmaya çalışıyorsunuz.

Milletin arabalarını deldirip "yakıt kaçağını önleyeceğiz" diyerek para toplamaya çalışıyorsunuz.

Siz bu kafayla, İbn Haldun’un dediği gibi, ülkeyi bataklığa çevireceksiniz.