Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğrencilere vergisiz telefon vereceklerini açıklamıştı. Vergisiz telefon alımında hangi telefonların vergiden muaf tutulacağı merak konusu oldu. Peki, vergisiz telefon alımında şartlar nedir? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesini açıklarken ‘Yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.’ ifadelerini kullanmıştı.

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ile ilgili yapılan açıklamalarda ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı son açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergisiz telefon, bedava internet ve gençlik bankası ile ilgili konularda çalışmalarda bulunduğunu söyledi.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON İÇİN ŞARTLAR NELER?

Öğrencilere verilecek olan vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için şu ana kadar paylaşılan şartlara göre; öğrencinin ön lisans ve lisans düzeyinde aktif eğitim görmesi, sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan ürünlerde geçerli olması ve belirtilen bir fiyat aralığında yer alan telefon ve bilgisayarda geçerli olması bekleniyor.

Açıklamalara göre açık öğretimde okuyan veya yüksek lisans yapan öğrenciler vergi muafiyetinden faydalanamayacak. Sadece bir yükseköğretim kurumunda yer alan önlisans ve lisans öğrencileri faydalanabilecek.

Öğrencilere verilecek olan vergisiz telefon ve bilgisayar için şu ana kadar yapılan açıklamalara göre sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan ürünlerde ve belirtilen fiyat aralığında yer alan telefon ve bilgisayarda geçerli olması bekleniyor.