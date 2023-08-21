Vergisiz telefon alımında şartlar nedir? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesi kapsamında öğrencilere vergisiz telefon ve bedava internet vereceklerini söylemişti. Vergisiz telefon alımına ilişkin belirlenen şartlar merak ediliyor. Peki, vergisiz telefon alımında şartlar nedir? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek?

Vergisiz telefon alımında şartlar nedir? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğrencilere vergisiz telefon vereceklerini açıklamıştı. Vergisiz telefon alımında hangi telefonların vergiden muaf tutulacağı merak konusu oldu. Peki, vergisiz telefon alımında şartlar nedir? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesini açıklarken ‘Yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.’ ifadelerini kullanmıştı.

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ile ilgili yapılan açıklamalarda ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı son açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergisiz telefon, bedava internet ve gençlik bankası ile ilgili konularda çalışmalarda bulunduğunu söyledi.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON İÇİN ŞARTLAR NELER?

Öğrencilere verilecek olan vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için şu ana kadar paylaşılan şartlara göre; öğrencinin ön lisans ve lisans düzeyinde aktif eğitim görmesi, sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan ürünlerde geçerli olması ve belirtilen bir fiyat aralığında yer alan telefon ve bilgisayarda geçerli olması bekleniyor.

Açıklamalara göre açık öğretimde okuyan veya yüksek lisans yapan öğrenciler vergi muafiyetinden faydalanamayacak. Sadece bir yükseköğretim kurumunda yer alan önlisans ve lisans öğrencileri faydalanabilecek.

Öğrencilere verilecek olan vergisiz telefon ve bilgisayar için şu ana kadar yapılan açıklamalara göre sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan ürünlerde ve belirtilen fiyat aralığında yer alan telefon ve bilgisayarda geçerli olması bekleniyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
Son Haberler
Ölü Deniz'i bitirdiler, gözü Göcek'e diktiler Güncel
Ölü Deniz'i bitirdiler, gözü Göcek'e diktiler
Ali Poyrazoğlu'na domuz saldırdı Magazin
Ali Poyrazoğlu'na domuz saldırdı
Canan Karatay'ın önerdiği tereyağlı kahvenin fiyatı bakın kaç lira oldu Sağlık
Canan Karatay'ın önerdiği tereyağlı kahvenin fiyatı bakın kaç lira oldu
Özbekistan'dan Ukrayna'ya insani yardım Dünya
Özbekistan'dan Ukrayna'ya insani yardım
Mor lahana turşusu için bilinmesi gereken aşçılık tüyosu. Mor lahana turşusu 5 dakikada servise hazır Yemek Tarifleri
Mor lahana turşusu için bilinmesi gereken aşçılık tüyosu. Mor lahana turşusu 5 dakikada servise hazır
Ronaldo Araplardan dehşet para alınca böyle görüntülendi. Para sen nelere kadirsin Spor
Ronaldo Araplardan dehşet para alınca böyle görüntülendi. Para sen nelere kadirsin