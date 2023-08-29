Vergisiz verilecek telefon markaları belli oldu. Kampanya şartlarını bakan açıkladı

Milyonlarca öğrencinin sabırsızlıkla beklediği vergisiz cep telefonuna ilişkin detaylar belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğrencilerin vergisiz telefonu nasıl alacağını ve hangi şartlarda kimler tarafından kullanılabileceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, vergisiz cep telefonundan yaklaşık 7 milyon öğrencinin faydalanacağını ve en az 2 sene boyunca sahibinden başkasının kullanamayacağını belirtti.

Hürriyet’e konuşan Bakan Uraloğlu’nun açıklamaları şu şekilde;

“ÖTV ve KDV’siz cep telefonundan üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak.”

“TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN TELEFONLARI KAPSAYACAK”

"Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak.”

VERGİSİZ TELEFONDA HANGİ MARKALAR VAR

"Türkiye’de üretenler içinde Samsung, General Motor var, Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak. 10 GB bedava internet için 3 operatörden teklifleri aldık, kamuya maliyeti yıllık birkaç milyar TL olacak."

HAT İLE TELEFON KULLANICI AYNI OLACAK

"Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız.”