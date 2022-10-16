Veriler ortaya koydu. Açlık giderek yaygınlaşıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerini hatırlatan Bayraktar dünya nüfusunun yüzde 30'unun orta ve ciddi düzeyde gıda güvensizliği yaşadığını belirtti. Bayraktar 828 milyon insansın geçen yıl açlık çektiğini vurguladı.

45 ÜLKE GIDA YARDIMINA MUHTAÇ

Bayraktar, şunları söyledi: “2021'de dünyada yaklaşık 2,3 milyar insan, yani dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u, orta veya ciddi düzeyde gıda güvensizliği yaşamıştır. FAO’nun gıda üretimine ilişkin raporunda, dışarıdan gıda yardımına ihtiyaç duyan ülke sayısının 45’e yükseldiği belirtiliyor. FAO’nun açıkladığı Dünya Gıda Endeksi verilerine göre, aylık bazda son dönemde azalma söz konusu olsa da uluslararası piyasalarda özellikle doğal gaz ve petrol gibi ham madde ve tarım ürünleri fiyatlarının artabileceği görülüyor."

ÜRETİCİ FİYATLARINI BASKILAMAK YANLIŞ POLİTİKA

Türkiye'deki enflasyona ilişkin de konuşan Bayraktar "Ürün fiyatlarını baskılayarak enflasyonu düşüremeyiz. Üretici fiyatlarını baskılama, yanlış bir politika aracı seçimidir. Son aylarda, gıda enflasyonuna sebep olan en önemli etkenlerden birisi olarak tarım üretici fiyat endeksinde aşırı artışlar ön plana çıkıyor. Diğer yandan, tarım ve gıda ürünleri fiyatlarındaki artışlar doğrudan üreticiye yansımıyor. Artan fiyatlar, üretici ile tüketici arasındaki fiyat makasının açılmasına sebep oluyor."(AA)