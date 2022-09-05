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  • Türkiye’nin yüzde 50’si açlık sınırı altında yaşarken İçişleri'nden Pakistan’a yardım için genelge

Türkiye’nin yüzde 50’si açlık sınırı altında yaşarken İçişleri'nden Pakistan’a yardım için genelge

Türkiye’de yaşayan insanların yüzde 50’si açlık sınırı altında yaşarken, İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda sel afeti yaşanan Pakistan’a başlatılan insani yardım kampanyası için valiliklere genelge gönderdi.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 16:28
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Türkiye’nin yüzde 50’si açlık sınırı altında yaşarken İçişleri Bakanlığı Pakistan’a yardım için valiliklere genelge gönderdi

Türkiye’nin yüzde 50’si açlık sınırı altında yaşarken İçişleri'nden Pakistan’a yardım için genelge
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Sel dolayısıyla binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği, ülkenin nerdeyse 2/3 sularla kaplandığı, 1.1 milyon evin hasar gördüğü, 800 bine yakın hayvanın telef olduğu Pakistan’a Türkiye’nin yardımları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hava köprüsü kurulan bölgeye, ilk etapta 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, hijyen ve bebek malzemesinden oluşan yardım gönderiliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve STK temsilcilerinin bölgeye yaptığı ziyaret sonrası tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda insani yardımlar hızlandı.

AFAD koordinasyonunda başlatılan insani yardım kampanya için 81 Valiliğine de genelge gönderildi. Genelge kapsamında valiliklerden gelen ayni yardımlar, AFAD il müdürlüklerince koordine edilerek selden etkilenen bölgelere gönderilecek.

TÜRKİYE’NİN YÜZDE 50’Sİ AÇLIK SINIRI ALTINDA YAŞIYOR

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, TÜİK ve Türk- İş’in verilerinden yola çıkarak yaptığı çalışmanın sonuçlarını açıkladı:

Tüketicilerin yüzde 50’ye yakınının (yüzde 49,6’sı) açlık sınırının altında yaşadığı belirlenmiştir. Yani, 42 milyondan fazla tüketici (42,16 milyon) açlık sınırının altında yaşamaktadır. Tüketicilerin yüzde 45’ten fazlasının ise (yüzde 45,2) yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlenmiştir. Yani, 38,42 milyon tüketici yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.

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Garibin Sesi
5.09.2022 17:16
Örtülü ödenekten yardım yapılsın Diyanet Başkanlığı bütçesi çok büyük olan bir kurum en büyük yardımı önce o sonra Kızılay ve diğer kurumlar yapsın  
 
Acı gerçekler
5.09.2022 17:07
ABD Afganistan’ı karıştırmak için Pakistan’a bir yerleşti oranın düzeni değişti gericilik Ordada başladı yani düzgün giden atom bombası yapan ülkeden sefalete dönüşen yoksul bir ülke oldu  
 
KARNI AÇ
5.09.2022 16:48
0.0000001 kuruş vermem ....  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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