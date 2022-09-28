Açlık sınırı asgari ücreti ezdi geçti! Bu mu iktidarın methiyeler dizdiği ekonomi

Türk-İş'in verilerine göre; açlık sınırının 7 bin 245 TL'ye, yoksulluk sınırının ise 23 bin 600 TL'ye ulaştı.

Türk-İş'in açıklamasında, "TL değer kaybediyor, fiyatlar doludizgin artıyor, alım gücü hızla düşüyor. Sabit gelirliler dengeli, yeterli ve sağlıklı beslenebilmekten bile yoksunluk duyuyorlar.Talepten maliyete ve beklentilere kadar enflasyonun her türlüsü tüm varlık, mal ve hizmet fiyatlarını bozarken, bu geçici yoksunluk ön görülebilir gelecekte kalıcı yoksulluk haline dönüşme tehlikesi barındırıyor" ifadelerine yer verildi.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN AYLIK YAŞAM MALİYETİ 9 BİN 470 LİRA

Türk-İş'in hesaplamasında, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 9 bin 470 lira olarak belirlendi.

Eylül ayında gıda enflasyonu ise yüzde 5 artış kaydederken, yıllık oranda ise yüzde 130 artış görüldü. Bu artış Türk-İş'in gıda enflasyonunda yaptığı hesaplarda rekora işaret etti.

Türk-İş dört kişilik bir ailenin yapması gereken toplam harcamanın (yoksulluk sınırı) 23 bin 600 TL olduğunu belirtti. Açlık sınırı ise asgari ücretin bin 745 lira üzerinde 7 bin 245 TL oldu.