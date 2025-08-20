Victor Nelsson İtalya'ya uçtu! Galatasaray'ın başını ağrıtacak 1 milyonluk sorun

Kaynak: Haber Merkezi
Victor Nelsson İtalya'ya uçtu! Galatasaray'ın başını ağrıtacak 1 milyonluk sorun

Galatasaray'da Victor Nelsson ile beklenen ayrılık sonunda gerçekleşiyor. Danimarkalı oyuncu, yeni takımı için bugün İtalya'ya uçtu.

Galatasaray'da bir veda daha gerçekleşiyor. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Victor Nelsson, Hellas Verona'ya imza atıyor.

VICTOR NELSSON İTALYA'YA GİTTİ

İtalyan ekibi, Galatasaray ve Nelsson ile tüm şartlarda anlaşma sağladı. Danimarkalı stoper, sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini Hellas Verona'ya bağlayan sözleşmeyi imzalamak üzere bugün İtalya'ya gitti.

SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON EURO

Öte yandan Danimarka basınından Bold, Victor Nelsson'un sözleşme detaylarına dair bilgiler paylaştı. Galatasaray, 10 milyon euro piyasa değerine sahip olan Danimarkalı savunmacı için 4 milyon euroluk satın alma opsiyonu belirledi.

1 MİLYON EURO SORUNU

Bu transferin gerçekleşmeme ihtimalinin de olduğu iddiası gündeme geldi. Gazeteci Farzam Abolhosseini bu konuyla ilgil, "Galatasaray, Victor Nelsson'u satın alma opsiyonuyla Hellas Verona'ya kiralıyor; ancak iki taraf da bunu her an bozabilir. Nelsson, öğleden sonra İtalya'ya geldi ve sağlık kontrolünden geçecek. Galatasaray Nelsson'a alacaklarından dolayı 1 milyon euro borçlu. Bu yüzden anlaşmanın tamamlanmama ihtimali var." açıklaması yaptı.

