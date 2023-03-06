Osimhen'den depremzedelere mesaj. Ödül töreninde konuştu

İtalya Serie A takımlarından Napoli'de forma giyen Nijeryalı golcü futbolcu Victor Osimhen, İtalya'da Yabancı Basın Derneği tarafından "Yılın En İyi Yabancı Sporcusu" ödülüne layık görüldü.

Osimhen, ödül töreninde ayrıca Eljif Elmas önderliğinde maç formalarının depremzedeler yararına açık arttırmaya satışa çıkarttığını hatırlattı.

SPALETTİ'YE ÖVGÜ YAĞDIRDI

Ödül töreninde konuşan Osimhen, gelişiminde teknik direktörü Luciano Spalletti'nin oynadığı role dikkati çekerek, "Spalletti olağanüstü bir hoca ve bu sezon bu kadar iyi olmamızın ana nedeni de kendisidir. Takıma geldiğinde hemen benimle konuşup, bu takım için çok önemli olacağımı söylediğini hatırlıyorum. Ona büyük bir teşekkür etmeliyim. Bana, benim gelişimim için yardımcı oluyor. Eğer en iyi oyuncu olarak oynuyorsam, bu onun sayesindedir." ifadelerini kullandı.

GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU

Adının İngiltere Premier Lig ekipleriyle anıldığının hatırlatılması üzerine Osimhen, "Premier Lig? Bir gün oraya ulaşmak için çok sıkı şekilde çalışıyorum. Ancak şu anda güzel olduğu kadar zor da olan Serie A'da oynamaktan keyif alıyorum. İtalya benim için en iyisi. Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamak benim için onur." yanıtını verdi.

"DROGBA BENİM İDOLÜM"

Eski futbolcu Didier Drogba'nın idolü olduğunu belirten Osimhen, "Drogba benim idolüm. Fakat Samuel Eto'o ve Robert Lewandoski'den de ilham alıyorum." dedi.

"BURADA İNSANLAR FUTBOLLA YAŞIYOR"

Nijeryalı golcü, Napoli için şampiyonluğu düşlediğini de dile getirirken, "Burada insanlar futbolla yaşıyor, takımı desteklemek için yaşıyor. Bu da beni, bana gösterilen sevgiye karşılık verme konusunda teşvik ediyor." diye konuştu.

DEPREMZEDELERİ UNUTMADI

Takım arkadaşı Eljif Elmas'ın girişimiyle maç formalarını depremzedeler yararına satışa çıkardıkları anımsatılan Osimhen, "Eljif Elmas mükemmel bir iş çıkardı. Soyunma odasında bize gelerek bu durumdan ve yardım önerisinden bahsetti. O Türkiye'de oynamıştı. Biz de gereken desteği verdik. Çok iyi bir iş yaptı. Bütün sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimi sunuyorum. Düşüncelerim onlarla." şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAKKINDA KONUŞTU

Osimhen ayrıca, bu yıl finali İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de Serie A'dakiyle aynı hırs, aynı enerji ve performansla baktıklarını belirterek, "Tabii ki büyük takımların yer aldığı çok mücadele gerektiren bir alan. Napoli de üst düzey bir takım. Biz ligde bu şekilde yürümeye devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.