Vietnam tarihinin en büyük dolandırıcılık davası sonuçlandı

Truong My Lan isimli Vietnamlı milyarderin, 17 yıl boyunca çeşitli hilelerle adı açıklanmayan bir bankadan para çekmek suretiyle 12.5 milyar doları zimmetine geçirme ile rüşvet, fonların zimmete geçirilmesi ve yetkinin kötüye kullanılması iddialarıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

Truong My Lan Davası, Vietnam tarihindeki en büyük davalardan biri oldu. 10 savcı ve yaklaşık 200 avukatın katıldığı davada 2.700 kişi ifade verdi. Davada kullanılan deliller toplam altı ton ağırlığında olan 104 kutuya anca sığdı.

Mahkeme, Vietnam'ın en zengin kadınlarından Truong My Lan'ı suçlu bularak idam edilmesine hükmetti.

Lan'ın avukatı karar hakkında "Dün olduğu gibi bugün de söz konusu iddiaları kabul etmiyoruz. İtiraflara boyun eğen mahkemenin kararını kabul edilemez buluyoruz. Kararı en kısa sürede temyize götüreceğiz" dedi.