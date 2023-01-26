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Villaya giren hırsızlar çaldıklarıyla birlikte yakalandı

Aydın’da bir villaya giren şüpheliler, çaldıklarıyla birlikte suçüstü yakalandı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 10:00
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Villadan çaldıkları altınlar ile yakalandılar

Villaya giren hırsızlar çaldıklarıyla birlikte yakalandı
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Aydın’ın Didim ilçesinde boş bir villaya giren 3 şüpheli, çaldıkları altınlar ile birlikte yakalandı.

Olay, Didim ilçesi Hisar Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 2319 Sokak üzerinde bulunan bir villaya 3 şüphelinin girdiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan baskında, polisi fark eden şüpheliler kaçmaya çalıştı. Şüphelilerden biri olay esnasında yakalanırken, kaçmaya çalışan diğer 2 şüpheli ise Kehribar Caddesi üzerindeki bir villanın çatı katında yakalandı. Polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan 3 şüphelinin yapılan sorgulamasında ise isimlerinin F.B., A.K. ve S.T. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında piyasa değeri 15 bin TL olan beyaz altın bayan kolyesi, 2 adet küpe ve bayan bilekliği ele geçirildi. 

Şahısların yapılan sorgulamalarında üzerlerinden çıkan altınları villadan çaldıklarını itiraf ederken, yapılan GBT sorgularında A.K. isimli şahsın, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık olmak üzere 3 dosyadan 4 yıl 5 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. F.B. isimli şahsın ise sorgusunda herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 3 dosya, hükümlü veya tutuklunun kaçması, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık 3 dosya, açıktan hırsızlık olmak üzere toplam 9 dosyadan 26 yıl 8 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Ayrıca hırsızlık suçundan yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.


(Kaynak: İHA)

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