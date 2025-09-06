Vincenzo Montella'dan İspanya maçı öncesi Fenerbahçeli futbolcuya methiyeler!

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2.maçında yarın İspanya ile Konya'da karşılaşacak. Zorlu maç öncesi Vincenzo Montella basın toplantısında konuştu. Montella, açıklamalarında takım ile ilgili birçok konuya değindi.

İşte Vincenzo Montella'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

"İSPANYA SADECE YAMAL'DAN OLUŞMUYOR"

"Yamal çok iyi bir futbolcu, biliyorsunuz ki İspanya Milli Takımı sadece Yamal'dan oluşmuyor. Yamal'a 2'li baskı oluşturacak mıyız, oluşturmayacak mıyız bu değerlendirmeleri iyi yapmak gerekiyor. Bununla alakalı kararımı tabii ki şimdi açıklamayacağım."

"TEKRAR DÖNMELERİ SEVİNDİRİCİ"

"Dani Carvajal ile Rodri sakatlıktan döndü ve son maçta tekrardan oynamaya başladılar. Bizim için değişen bir şey yok taktiksel anlamda benzer özellikler taşıyorlar. Sportif anlamda da bir futbolcunun sakatlıktan sonra tekrar sahaya dönmesi sevindirici."

"ARDA GÜLER BÜYÜK BİR YETENEK"

"Geçen sezonun sonlarında devamlı oynamaya başlamıştı. Arda büyük bir yetenek, her pozisyonda oynayabileceğini biliyoruz. Real Madrid'de biraz daha geride oynuyor gibi gözükebilir ama Xabi Alonso'nun rakibe göre mevkiyi belirlediğini gördük.

Çok iyi bir maç oynadık Gürcistan'a karşı. Ön alan baskılarını kullandı. Bu zihniyeti devam ettirmeliyiz. Bu maçı kazanmak ya da kaybetmek gibi bir kelime kullanmıyoruz. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. "

"KEREM AKTÜRKOĞLU MUAZZAM İŞLERE İMZA ATIYOR"

"Bence bitirici olarak futbolcu profiline baktığımızda Kerem Aktürkoğlu muazzam işlere imza atıyor. Bir futbolcu golü koklayabiliyorsa rakip kaleye yakın tutmakta fayda var.

Konya'ya geldiğimiz her sefer çok büyük bir sevgi hissediyoruz. Bütün taraftarlarımız yarın kırmızı formayla gelirse birlik olup, güzel bir görüntü vermiş oluruz."

"BARIŞ ALPER YILMAZ ÇOK ÜZGÜN"

"Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu çok üzücü ve talihsizdi. Futbolda bunlar olabiliyor. Barış Alper Yılmaz da çok üzgün. Onun gibi özellikleri olan bir oyuncuyu oynatamayacağız, bu da bizi üzüyor. Ancak yanımızda olacak ve bize destek verecek."

"BASKETBOL VE VOLEYBOL TAKIMLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

"Bizi hırslandıran bir konunun altını çizmek istiyorum. Kadın milli voleybol takımımız ve erkek basketbol milli takımlarımızı tebrik ediyorum. Bizi gururlandırıyorlar. Biz de umarım yarın gururlandırmaya devam edeceğiz onlar gibi."

