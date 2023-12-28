Visa’dan 2024’te 5 önemli trend

1. KÜÇÜK VE MİKRO ÖLÇEKLİ İŞLETMELER DÜNYAYA AÇILIYOR

Yaratıcı ekonomiden paylaşım ekonomisine, e-ticaretten fiziksel mağazalara, 2024 yılı küçük ve mikro ölçekli işletmelerin tüm dünyaya yöneldiği sene olacak. Visa’nın global ölçekli araştırmasına göre her 5 küçük işletmeden dört tanesi (%79) büyümek için yurt dışına satış yaptığını belirtirken, tüketicilerin %72'si de başka ülkelerdeki işletmelerden rahatlıkla alışveriş yaptıklarını söylüyor. Dijital ödemeler küçük ve mikro ölçekli işletmelerin yeni müşteri potansiyeline ulaşabilmesini, tahsilatlarını pratik ve güvenle sağlamasını, harcamalarını kontrol etmesini, verimliliğini artırmasını ve kayda değer ölçüde büyümesine fayda sağlıyor. 2024 senesinde küçük ve mikro ölçekli işletmelerin artan dijitalleşmeden yararlanarak yurt dışı pazarlara daha kolay erişim sağlamaları bekleniyor.

2. ÖDEMELER DÜNYASINDA FARKLI AĞLARIN BİRBİRİYLE UYUMLU ÇALIŞMASI HIZ KAZANIYOR

Dijital ortamdaki ödemelerin sağladığı kolaylık ve hız, hem yurt içinde hem de yurt dışında paranın bir noktadan diğerine gönderilme şeklini değiştirdi. Ancak, para transferlerine imkan sağlayan ve her biri kendi alanı içinde işleyen farklı uygulamalar, mobil cüzdanlar, blockchain zincirleri gibi yöntemler birbirinden bağımsız deneyimler yarattı. Ödeme furyasındaki oyuncuların birbirleriyle bütün olarak çalışmaya öncelik vermesiyle beraber, yakın dönemde küresel çapta daha sorunsuz işleyen para transferleri mümkün olacak. 2024 senesinde, ödemeler dünyasında bankalar, finansal kuruluşlar, iş yerleri, teknoloji sağlayıcıları ve kart çıkaran kuruluşlar arasında uluslararası para gönderimlerini pratikleştirmeye yönelik artan iş birlikleri gerçekleşmesi, bunun da beraberinde daha fazla finansal kapsama, erişilebilirlik, sistemler arası uyum getirmesi bekleniyor.

3. AÇIK ÖDEME ALTYAPILARI TİCARİ FAALİYETLERİ KOLAYLAŞTIRIYOR

2024 senesinde ödeme yöntemlerinde daha modüler ve platform-bağımsız altyapılara yönelim bekleniyor. Bu yönelimle beraber iş yerleri, tüketicilerin taleplerine daha rahat cevap verebilecek. Mesela token çözümüne ihtiyacı olan bir iş yeri mevcut teknolojik altyapısına sadece bu özelliği ekleyebilecek veya çok kanallı satış yapmak isteyen bir iş yeri mevcut ödeme altyapısını değiştirmeden bunu hayata geçirebilecek. Gelecek süreçte daha fazla ödeme şirketinin açık altyapılara yönelmesiyle beraber artarak daha fazla işletme bu çözümlerden faydalanacak ve bu vesileyle ticari faaliyetler kolaylaşacak.

4. YAPAY ZEKA ÖDEMELER DÜNYASINA YENİ FIRSATLARLA GELİYOR

Üretken yapay zekanın önümüzdeki süreçte en önemli uygulama alanlarından biri sahtecilikle mücadele. Özellikle de geleneksel tahmine dayalı seçeneklerle karşılaştırıldığında çok büyük oranda veriyi analiz etme ve bunlardan öğrenme imkanı sunuyor. Yapay zekanın bir sonraki nesli birden fazla kaynaktan içgörü alarak yeni içgörüler yapabilecek. Bu yöntemle sahtecilikle mücadele yazılımlarını, sahtecilik işlemlerini gerçek alışverişlerden ayırabilmek için daha bilinçli ve doğru kararlar verecek doğrultuda eğitebilecek.

Üretken yapay zeka aynı zamanda çalışma şeklimizi de dönüştürerek ürünleri, veri yapısını, operasyonları ve altyapıyı iyileştirecek. Örneğin Visa'da tekrara dayalı işler üretken yapay zeka tarafından yerine getirilirken, mühendisler daha katma değerli kod üretmeye odaklanabiliyor. Bu sayede daha şimdiden%30'luk bir net kodlama verimlilik artışı görülüyor.

5. TURİZMİN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜ

Pandeminin geride bırakılmasıyla birlikte, tatile yönelik seyahatler de yeniden başladı. Bu sürecin önümüzdeki zaman içinde de devam etmesi bekleniyor. Visa'nın 2023 senesi Global Seyahat Trendleri Araştırmasına göre, turistlerin %70'ten fazlası artan tatil maliyetlerine rağmen seyahat planlarında değişiklik yapmazken, sadece %4'lük bir bölüm seyahat planlarını kısıtlayacağını belirtiyor. Yapılan araştırmaya göre turistler, gelecek 12 ay içinde ortalama 2 gezi planlarken yüksek gelir grubuna dahil olanlar ise daha da fazla gezi planlamayı hedefliyor. Turistler seyahat planlamasında daha esnek çözümleri tercih ederken, konaklamada güven ve temizlik unsurlarını birinci öncelikte tutuyorlar. Seyahat tutkunları genellikle güvenli, dijital ve temassız ödeme deneyimlerini daha çok tercih ediyor. tercih ediyor.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, 2024 senesi trendleriyle alakalı, “Yakın geleceğe baktığımızda yapay zeka başta olmak üzere yeni teknolojilerle, inovasyonla ve iş birlikleriyle yeniden şekillenen bir ödemeler dünyası görüyoruz. Visa olarak bu resme küresel ölçeğimiz, en gelişmiş güvenlik teknolojileriyle korunan ödeme ağımız ve güçlü iş birliklerimiz ile çok öncesinden hazırız. 2024, Visa’nın Türkiye’deki 40. yılı. 40 yıldır olduğu gibi bugün de amacımız güvenli ödeme ağımız sayesinde tüketicilerin, iş yerlerinin ve ekonominin gelişerek büyümesine olanak sağlamak.” ifadelerini kullandı.