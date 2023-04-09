9 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Vivo T2'nin kamera özellikleri sızdı

Vivo T2 5G ve T2x 5G modellerinin kamera özellikleri belli oldu. Fiyat performans ürünü olarak tanımlanan cihazın özellikleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 08:42
Takip Et

Vivo T2'nin kamera özellikleri belli oldu

Vivo T2'nin kamera özellikleri sızdı
+
Aa
-

Vivo, yeni modelleri için çalışmalarını tamamladı. 

Vivo T2 5G ve T2x 5G modellerinin kamera özellikleri sızdırıldı.

ShiftDelete.net'te yer alan sızıntılara göre; Vivo, T2 ve T2x modellerinde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 695 işlemciye yer verecek. 6nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 2 adet 2.2GHz Kryo 660 Gold (Cortex-A78) ve 6 adet 1.7GHz Kryo 660 Silver (Cortex-A55) çekirdek bulunuyor.

Vivo, yeni modellerinde 1.300 nit parlaklık sunabilen FullHD Plus ekran ile satışa sunulacak.

Cihazda 360Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip AMOLED panel kullanılacak.


İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
2
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
3
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
4
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
5
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
6
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
7
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿İstanbul Arnavutköy'de silahlı kavga
﻿İstanbul Arnavutköy'de silahlı kavga
﻿İstanbul Arnavutköy'de silahlı kavga
﻿Kadıköy Söğütlüçeşme’de metrobüs yangını
﻿Kadıköy Söğütlüçeşme’de metrobüs yangını
﻿Kadıköy Söğütlüçeşme’de metrobüs yangını
﻿Kömür satış dükkanından yangın
﻿Kömür satış dükkanından yangın
﻿Kömür satış dükkanından yangın
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.