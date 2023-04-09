Vivo T2'nin kamera özellikleri sızdı

Vivo, yeni modelleri için çalışmalarını tamamladı.
Vivo T2 5G ve T2x 5G modellerinin kamera özellikleri sızdırıldı.
ShiftDelete.net'te yer alan sızıntılara göre; Vivo, T2 ve T2x modellerinde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 695 işlemciye yer verecek. 6nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 2 adet 2.2GHz Kryo 660 Gold (Cortex-A78) ve 6 adet 1.7GHz Kryo 660 Silver (Cortex-A55) çekirdek bulunuyor.
Vivo, yeni modellerinde 1.300 nit parlaklık sunabilen FullHD Plus ekran ile satışa sunulacak.
Cihazda 360Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip AMOLED panel kullanılacak.
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