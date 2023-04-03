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Vivo Y02A telefon tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo Y02A 5G telefon modelinin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 13:37
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Vivo Y02A telefon modelinin özellikleri ve fiyatları açıklandı

Vivo Y02A telefon tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Vivo ailesine yeni bir telefon modelini daha ekledi.

Şirket, Vivo Y02A telefon modelini tanıttı. Vivo Y02A 5G; gri ve mavi renk seçenekleriyle satışa çıkıyor. Telefonun fiyat etiketi ise 117 dolar olarak belirlendi.

Akıllı telefonda 6.51 inç HD+ çözünürlüklü 20:9 en boy oranı sunan 60 Hz IPS LCD panel mevcut. İşlemci tarafında MediaTek Helio P35 yer alıyor.

12 nm mimariyle kullanıcıların karşısına çıkan yonga seti; 4x 2.3 GHz ARM Cortex-A53 ve 4x 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak PowerVR GE8320 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Cihazda 3 GB RAM ve 32 GB destekli dahili depolama bulunuyor. Önde damla çentik içerisine konumlandırılmış 5 Megapiksel selfie kamerası ve arkada ise 8 Megapiksel kamera ve LED flaştan oluşan bir kamera kurulumu yer alıyor. Model; çift SIM, 4G, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB bağlantı noktası ve 3,5 mm ses girişi gibi özelliklere de ev sahipliği yapıyor.

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