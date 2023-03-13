Vivo yeni tablet mi çıkarıyor? Ayrıntılar belli oldu

Google'ın Play Destek Cihazları listesinde yer alan Vivo modelleri arasında Pad 2 dikkat çekti. Pad 2 bu listeye göre PA2373 model numarasına sahip olarak görülüyor. Google Play desteği alabilmesi ve bir model numarasına sahip olması tabletin gerekli tüm resmi sertifikaları aldığını ortaya çıkardı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Listede ürünle ilgili herhangi bir detay yok ancak Vivo Pad 2’nin özelliklerinin hangi segmente göre olacağı basına sızdırıldı.

Bir alt model olan Vivo Pad 1’in özelliklerinde 11 inçlik 2560×1600 piksel ekranı yer alıyor. Tablet Snapdragon 870 işlemciye sahip. Vivo Pad 2’nin aynı işlemciyle geleceği düşünülüyor.

Model bu işlemciye ek olarak 8GB RAM’e sahip. 128 ve 256 GB depolama ile tercih ediliyor.

Pad 1 13MP arka kameraya ve 8MP+3D ToF ön kameraya sahipti. 8040mAh bataryası kutusundan çıkan 44W adaptörüyle hızlı şarj edilebiliyor. Bu tabletin fiyatıysa ABD pazarında 390$ (8GB/128GB), 470$ (8GB/256GB) olarak değişiyor.