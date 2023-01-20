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Vivo Y55s 5G tanıtıldı. Özellikleri ve fiyatı da açıklandı

Vivo Y55s 5G telefon modelinin fiyatı ve özellikleri belli oldu.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 14:27
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Vivo Y55s 5G telefon modelinin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

Vivo Y55s 5G tanıtıldı. Özellikleri ve fiyatı da açıklandı
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Telefon markası Vivo, yeni ürününü tanıttı. Vivo Y55s 5G telefon modelinin fiyatı ve özellikleri açıklandı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, özelliklerine baktığımızda Akıllı telefonda 6.55 inç FHD+ çözünürlüklü 20:9 en boy oranı sunan IPS LCD panel bulunuyor.

Ayrıca giriş segment modellerde sıklıkla karşımıza çıkan damla çentik tasarımı bu üründe de kullanıcı karşısına çıkıyor.

FİYATI

Vivo Y55s 5G; siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışta. Akıllı telefonun fiyat etiketi 4 GB RAM + 128 GB için 262 ve 6 GB RAM + 128 GB için 279 dolar olarak belirlendi. Bunun dışında 9 Ocak’ta raflardaki yerini alacak.

TEK TEK ÖZELLİKLERİ

İşlemci tarafında MediaTek Dimensity 700 yer alıyor. 7 nm mimariyle kullanıcıların karşısına çıkan yonga seti; iki 2.27 GHz ARM Cortex-A76 ve altı 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Cihazda 4/6 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.2 destekli dahili depolama bulunuyor. Ayrıca microSD desteği sayesinde depolamada artırım da mümkün. Öte yandan 18W şarjı destekleyen 5.000 mAh pille kullanıcıların karşısına çıkıyor.

İşte teknik özellikleri:

Ekran: 6.55 inç FHD+ çözünürlüklü 1500:1 kontrast oranı ve 60 Hz IPS LCD panel

İşlemci: MediaTek Dimensity 700

RAM: 4/6 GB LPDDR4x

Depolama: UFS 2.2 destekli 128 GB

Batarya: 158 şarjı destekleyen 5.000 mAh

Ön Kamera: 8 Megapiksel selfie

Arka Kamera: 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel portre sensör. 

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