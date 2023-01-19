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IPhone’nın bu telefon modeli için güncelleme geliyor. Sorunlarla gündeme gelmişti

Apple, sorunlarla boğuşan iPhone 14 Pro için güncelleme getiriyor.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 12:10
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iPhone 14 Pro için güncelleme geliyor

IPhone’nın bu telefon modeli için güncelleme geliyor. Sorunlarla gündeme gelmişti
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Geçtiğimiz günlerde iPhone 14 Pro modelini kullanan birçok kullanıcının şikayetleri art arda gelmişti.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, ilk olarak sorunun ne olduğu tam belirlenemese de Apple, gelecek hafta bu sorun için iOS 16.3 güncellemesini yayınlayacak.

Bir sosyal medya kullanıcısının iPhone 14 Pro cihazında yatay yeşil ve sarı çizgiler oluştuğuna dair sorun yaşadığını paylaşması üzerine birçok kişi de aynı hatadan muzdarip olduğunu belirtti.

Sosyal medya üzerinden iletişim kuran iPhone 14 Pro kullanıcıları, Always On Display özelliğini kapatarak bunun geçici olarak çözülebileceğini paylaştı.

iPhone 14 Pro modellerinde yaşanan yatay çizgiler sorunu, herhangi bir bölgeye göre değişkenlik göstermiyor. Ayrıca çok da yaygın bir durum değil.

Fakat yine de Apple’ın kısa süre içinde yaşanan bu sorundan dolayı güncelleme yayınlaması bekleniyor.

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