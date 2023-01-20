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Poco X5’in fotoğrafı sızdırıldı. Teknik özellikleri ortaya çıkmıştı

Poco’nun yeni telefon modeli Poco X5’in fotoğrafı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 09:45
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Poco X5 telefon modelinin fotoğrafı sızdırıldı

Poco X5’in fotoğrafı sızdırıldı. Teknik özellikleri ortaya çıkmıştı
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Poco X5’in teknik özellikleri geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bir süredir sızıntılar ile gündeme gelen Poco X5 fotoğrafı ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLARI:

ÖZELLİKLERİ

Poco X5, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 695 işlemciden alacak. 6nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 2 adet 2.2GHz – Kryo 660 Gold (Cortex-A78) ve 6 adet 1.7GHz – Kryo 660 Silver (Cortex-A55) çekirdek bulunuyor. İşlemcinin grafik arabirimi (GPU) tarafında 840MHz Adreno 619 mevcut.

Teknik özellikleri Xiaomi Redmi Note 12 aynı olacağı belirtilen model, 6.67 inç ekran ile karşımıza çıkacak.

Cihazda Samsung tarafından üretilen ve 120Hz desteği sunan AMOLED panelin kullanılacağını belirmekte fayda var.

GB SEÇENEKLERİ

Sızdırılan bilgilere göre şirket, 128 GB/ 4 GB ve 128 GB/6 GB seçeneği sunacak. Poco X5 modelinin depolaması için UFS 2.2 teknolojisini kullanılacak.

Üçlü kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen cihazda 40 Megapiksel f/1.8 ana kamera, 8 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel f/2.4 makro kamera yer alacak. Öz çekim kamerasında ise 13 Megapiksel f/2.5 geniş açılı lense yer verilecek.

Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac bağlantı teknolojilerine sahip olan cihaz, Android 12 işletim sistemiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

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