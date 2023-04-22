Viyadük inşaatında heyelan anbean kaydedildi: Yusufeli'nde dağın bir yamacı kaydı göle indi

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden viyadük ayakların yanında bulunan yamaçta heyelan meydana geldi.

Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde yeni yerleşim yeri için yapımı devam eden viyadük ayaklarının bulunduğu alanda akşam saatlerinde meydana gelen heyelan anbean kameraya kaydedildi.

CAN KAYBI VE YARALANMA OLMADI

Viyadüğün yan tarafında bulunan yamaçta yapılan açık kazı destekleme betonlarının bulunduğu alanda gerçekleşen heyelanda, edinilen bilgiye göre can kaybı ve yaralanma yaşanmaması yüreklere su serpti.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Heyelanla ilgili açıklama yapan Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kurt, "22 Nisan 2023 tarihinde Yusufeli ilçemizde imalatı devam eden Yusufeli Merkez Viyadüğünün sol yanındaki yamaçta heyelan meydana gelmiştir. Konu ile ilgili Karayolları yetkilileri ve firma yetkililerinden alınan bilgiye göre bahse konu heyelanın beklenen bir durum olduğu ve viyadük ayaklarında gerekli tedbirin alındığı, viyadük imalatında herhangi bir aksama meydana gelmeyeceği ve Pazartesi günü itibari ile imalatın planlanan şekilde devam edeceği bilgisi alınmıştır. Konu Kaymakamlığımızca da takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.