Viyana’daydık, kalabalık vardı… Yemek ve müzik vardı… Kitaba. Okur yoktu

Dortmund (Almanya) fuarının bitimi sonrası Perşembe günü Viyana’da 25-26-27 Ekim 2024 tarihleri arasında ‘EXPO Türkiyem-Avusturya Kültür ve Kitap Fuarı’ndaydım.

Üzgünüm!

*

Neden üzgünüm biliyor musunuz?

İkinci kez Viyana’ya geldim fakat ikisinde de fırsat bulup şu eski Viyana’yı gezemedim. İnsanlar burada anlata anlata bitiremiyorlar ya, hemen eşiğine kadar gelmişken içeri giremedik.

“Hele şunları da halledelim ondan sonra!” deyip durduk hep.

*

Bazı şeyleri halledersiniz, ancak bu sefer de sizi götürecek rehberiniz yoktur.

Rehber olsa araç ayarlanamamıştır.

Velhasıl efendim armudun sapı, üzümün çöpü derken, bu sene de Viyana’yı gezemedik işte.

“Seneye Allah Kerim” deyip, kendime teselli veriyorum.

*

25 Ekim 2024 Cuma günü Mark Halle Vien’deki salon oldukça geniş bir kapalı alan.

Organizasyon firması da her şeyi yerli yerince hazırlamış.

Sevgili Ergun Bey ve çalışma arkadaşlarının, başarılı bir organizasyon yaptıklarını söyleyebilirim.

İlk gün, istenilen düzeyde geçmese de ikinci ve üçüncü günler, inanın salonda adım atacak yer bulamıyorlardı.

Yani üstelik de giriş 10 Euro olmasına rağmen müthiş bir şekilde kalabalıktı.

*

İyi mi?

Valla çok iyi.

Hangi anlamda iyi?

Yemek ve eğlence anlamında.

Gelenler yediler içtiler ve eğlendiler.

*

İnsanlar karınlarını ve gönüllerini doyurmak için gelmişler oraya demek ki!

“Kitap kimin umurunda?” diyeceğim ya, az da olsa ciddi kitap okuru var ki onlara haksızlık etmek istemiyorum.

İnanın bana, öyle.

Yüzde 80, hatta biraz daha fazlası stantlara bile bakmıyorlar.

*

Yok, yanlış söyledim!

Kimi yazarların stantlarına uğranıyor elbette.

Sosyal medyayı iyi kullanan…

Kısa kısa gönlü okşayan sözler paylaşan…

Gençlerin dilinden anlayan ve bilmem kaç yüz bin takipçisi olanlar mutlu.

*

Anladım ki hayat sosyal medyayı kullananlara güzel.

Elbette bizler de imzaladık canım, imzalamaz olur muyuz? Kendi adıma hiç de fena değildi, ancak o kalabalığa göre çok daha iyi olabilirdi.

*

İnanın bana Avrupa’da çok az insanımız kitapla haşır neşir.

Bahane midir, gerçek midir orasını bilmiyorum ya, kimileri de “İnternetten okuyoruz” diyorlar.

İyi de kardeşim dijital ile gerçeği hiç bir olur mu?

Neyse bana göre öyle de onlara göre oluyormuş demek ki?

Benimkisi de iş olsun işte.

*

1-2-3 Kasım 2024 günleri de Linz (Avusturya)’deyiz…

Bakalım orası bize ne gösterecek?

Sonra…

Üç gün sonra da Frankfurt’tayız.

7-8-9-10 Ekim 2024. Organizasyonu Nail Şekeroğlu yönetiminde Festi Tuğra düzenliyor.

Sonra ver elini İstanbul, Avcılar…

*

İstanbul’un incisi Avcılar’a ulaşılacak olmak müthiş bir duygu benim için!

Ben Avcılar’ı çok seviyorum.

Görmeyince de özlüyorum biliyor musunuz?