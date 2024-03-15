Vodafone 8 milyar Euro'ya satılıyor! İşte yeni sahibi...

Kaynak: Financial Times
Vodafone 8 milyar Euro'ya satılıyor! İşte yeni sahibi...
İsviçre merkezli Swisscom, Vodafone Italia'yı 8 milyar Euro karşılığında satın alacağını, işletmeyi İtalyan iştiraki Fastweb ile birleştireceğini açıkladı.

İsviçre'de sabit ve mobil telekomünikasyon operatörlüğü ve internet servis sağlayıcılığı gibi çeşitli hizmetler sunan bir iletişim şirketi olan Swisscom, Vodafone Italia'yı 8 milyar euro karşılığında satın alacağını açıkladı.

Şirket, işletmeyi İtalyan iştiraki Fastweb ile birleştireceğini söyledi. Anlaşmanın, 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

"MEYDAN OKUYUCU YARATACAK"

Satın alma bedelinin yüzde 100 nakit olacağı ve tamamen borçla finanse edileceği belirtilen açıklamada, “Vodafone Italia ve Fastweb, tamamlayıcı yüksek kaliteli mobil ve sabit altyapıları, yetkinlikleri ve yetenekleri bir araya getirerek, önemli büyüme fırsatlarına sahip bir pazarda lider birleşik bir meydan okuyucu yaratacak.” denildi.

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"GÜÇLÜ BİR BÜYÜME SAĞLAMAMIZA OLANAK TANIYACAK"

Vodafone CEO'su Margherita Della Valle, "İleriye dönük olarak, işletmelerimiz güçlü konumlara sahip olduğumuz büyüyen telekomünikasyon pazarlarında faaliyet gösterecek ve bu da Avrupa'da öngörülebilir, daha güçlü bir büyüme sağlamamıza olanak tanıyacak" dedi.

Şirket, en büyük büyüme fırsatının işletmeler arası ticarette olduğunu ve dijital hizmetlere olan talebin "güçlü" olduğunu söyledi.

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