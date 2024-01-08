Vodafone ev internetine gelenlerin ilk faturasını Vodafone ödüyor

Telekom şirketi Vodafone, geniş fiber ağıyla ev interneti müşterilerinin yüksek hız ve kesintisiz bağlantı gücünden yararlanması için kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Uygun fiyata iyi bir internet deneyimini sunmaya devam eden şirket, Vodafone Pay iş birliğiyle ‘ilk faturan bizden’ kampanyasını hayata geçiriyor. Kampanya kapsamında Ocak ayı sonuna kadar Vodafone ev internetine gelen yeni müşterilerin ilk faturasını Vodafone karşılıyor.

Kullanıcıların, ev interneti hesabına kayıtlı cep telefonu numarasıyla Vodafone Pay’e kayıt olması ve ilk çıkan ev interneti faturasını Vodafone Pay ile ödemesi durumunda, ödediği fatura tutarı Vodafone Pay hesabına geri yükleniyor. Müşteriye iade edilen tutar, Vodafone ev interneti faturasının ödenmesinde, tüm e-ticaret alışverişlerinde ve fiziksel kartla mağaza içi harcamalarda kullanılabiliyor. Aynı zamanda nakit olarak banka ATM’lerinden de alınabiliyor.

YÜKSEK HIZ, KESİNTİSİZ BAĞLANTI

Kampanya detayları konusunda açıklamalarda bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, ev interneti müşterilerine, sundukları geniş fiber ağıyla yüksek hız ile kesintisiz bağlantı gücünden yararlanmasını sağladıklarını ve uygun fiyata en iyi internet deneyimini yaşamasına olanak tanıdıklarını söyledi. Şahin, bu doğrultuda, çeşitli kampanyalarla ev interneti müşterilerine daha kaliteli ve zengin bir deneyim sunmaya devam ettiklerini de belirtti. Şahin, “Vodafone Pay işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz kampanyamızda, Vodafone Ev İnterneti’ne gelen ve ilk faturasını Vodafone Pay ile ödeyen yeni müşterilerimizin bu faturasını biz karşılıyoruz. Müşterilerimiz, onlara iade ettiğimiz tutarı diledikleri yerde harcayabiliyor. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama hedefiyle çalışıyoruz” diye konuştu.

KULLANICI SAYISI 5 MİLYON OLDU

Vodafone Pay Uygulaması’nı 12 yaş üstü herkes kullandığı operatörden ve banka müşterisi olup olmamasından bağımsız olarak kullanabiliyor ve fiziksel Vodafone Pay Kart sahibi olabiliyor. Kullanıcılar, sanal ve fiziksel Vodafone Pay Kart’lara Vodafone Pay Uygulaması ile, banka hesabından EFT yoluyla ya da tüm banka ATM’lerinden para yükleyebiliyor, banka kartlarını Vodafone Pay Uygulaması’na tanımlayabiliyor; 7/24 anında para transferi yapabiliyor, bakiye yüklenmiş fiziksel Vodafone Pay Kart’ını kullanarak tüm ATM’lerden 7/24 anında para çekebiliyor. Vodafone Pay’in ürünlerini kullananların sayısı 5 milyon oldu.