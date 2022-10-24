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Volkan Demirel: Ismael eğer teknik direktörse müdahale etmeliydi

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş'ı yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 22:59
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Volkan Demirel'den flaş açıklama

Volkan Demirel: Ismael eğer teknik direktörse müdahale etmeliydi
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş'ı yendikleri maçtan sonra konuştu.

Demirel, "Beşiktaş 'ın nasıl bir camia olduğunu biliyorduk. Bu ülkenin en büyük kulüplerinden biri, bunu kimse inkar edemez. Beşiktaş'ın 60. dakikadan sonra düştüğünü ve kazanacağımızı biliyorduk. İkinci yarıdaki gollerimizle maçı kazanmayı bildik. Şu an kafam bir dünya! Sevinçten başım şişti" dedi.

Demirel, maçın son saniyelerinde Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'le yaşadığı gerginlikle ilgili olarak da "Son anlarda rakibin tacı bize vermesi gerekiyordu. Orada teknik adam ben olsam topu rakibe vermelerini söylerdim. Eğer bu takımın teknik direktörü ise müdahale etmesi gerekirdi" diye konuştu.

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