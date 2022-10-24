Beşiktaş'ın Hatay'daki Valerien Ismael rezaletini açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Beşiktaş tam da beklendiği başladı maça Hatay'da; fırtına gibi. 33. saniyede de golü attı. Hatayspor daha ne olduğunu anlayamadan Muleka'nın nefis pasıyla ceza alanında topla buluşan Weghorst sert bir şutla Beşiktaş'ı öne geçirdi. Sezonun en erken golü oldu bu.

Sağdan, özellikle de soldan bindiren Beşiktaş bir de penaltı kazandı ama penaltı pozisyonundan önce ofsayt vardı ve VAR'daki Özgüç Türkalp'in gözünden kaçmadı.

Beşiktaş fırtınası dakikalar ilerlerken tatlı bir melteme döndü yine; önceki maçlardaki gibi. El Kaabi'nin 34. dakikada bomboş pozisyonda topu auta atması Beşiktaş'a bir uyarıydı aslında.

Valerien Ismail oyunu nasıl okuyor, neler düşünüyor bilemiyorum. Çözemedim de bir türlü. Mesela Hatay'da ikinci yarıya girerken Muleha'nın yerine Redmond'u oyuna neden aldı? Golün asistini yapan Muleka neden çıktı?

Hep aynı hep aynı. Maça fırtına gibi giren bir Beşiktaş. Sonra duran bir Beşiktaş. 50. dakikada Kamil Ahmet kaybetmekte olduğu topu kimse yanına gelmeyince aldı. Ceza alanı içine baktı. Yine kimse gelmedi. Gez göz arpacık yaptı. Yine kimse gelmedi. Topu düzeltti, yine kimse yok! Sonra ceza alanı içinde bomboş durumdaki Jose Luis'in kafasına attı. O sırada Montero ile Tayyip Talha neredeydi; görmedim. Luis'e de böyle bir pozisyonda topu filelere yollamak kaldı.

Beşiktaş ne zaman gol yese değişiklik yapmak aklına gelen Valerien Ismael yine aynı yolu seçti. Bu kez de hiç de kötü olmayan Salih'i çekti dışarı, Gedso'u soktu. Dele Alli'nin yerine de Cenk'i.

Bunun ardından Volkan Demirel de Riberio'yu aldı oyuna.

Beşiktaş yine daha üstün gibi görünüyordu sahada. Cenk'in, Josef'in şutları heyecanlandırdı ama sonuç çıkmadı. Beşiktaş ne kadar üstün gözükse de oyun olarak; maçın başlangıcındaki gibi değildi bu. Hatayspor da çıkıyorda cesurca ara ara, hızlı kontratakla kanatlardaki hızlı adamlarına uzun top atarak sonuç arıyordu.

76. dakikada maçta en çok dikkatimi çeken olaylardan biri yaşandı. Beşiktaş'ın kazandığı korner atışını Masuaku kullanacaktı. Kenardan Valerien Ismael 'Gedson atsın' diye seslendi. Gedson da öyle bir korner attı ki; top öbür taraftan direkt auta gitti. Hakikaten enteresandı. Ismael, Hataylılar'ın takdirini kazandı!

Maçın sonlarına doğru hep aynı olay yaşanmaya başlandı. Beşiktaş NKoudou ile geliyordu, o da orta yapıyordu. Kafayı vurdun vurdun! Vuramadın, top Hataylılara geçiyor, ardından kontratak başlıyordu. Cenk bir kaç kez kaleyi yokladı ama istediği gibi olmadı bu. Hatayspor defansında Burak giderek yıldızlaştı.

80'de Volkan Demirel, kanatlardaki iki adamını değiştirdi. Hedefi belliydi; yorulan Beşiktaş savunmasının üstüne sıfrdan başlayan iki adamla gidecekti.

83'te Valerien Ismael, ezberlenen bir değişiklik daha yaptı. Josef'in yerine Tayfur'u aldı. Peşinden de Masuaku'nun yerine Umut Meraş'ı. Herhalde Hatayspor'un sonlara doğru sıklaşan Hatayspor'un kanat ataklarına engel olmaktı. Ama ev sahibi takım yine de yokluyordu Beşiktaş kalesini. Yalnız son vuruşlarda etkisiz kalıyorlardı. Ama 90'da Volkan Demirel'in oyuna soktuğu Kaan kaçırmadı. Ceza alanı dışından sert vurdu, Ersin kalesinde adeta dondu: 2-1.

Maçın ikinci yarısı oynanırken 53'te peş peşe değişiklikler yapılmasından sonra Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcularından bir dostum aradı. Doluydu. "Gürel" dedi, "Görüyorsun değil mi şu Valerien denilen adamı. Amacı nedir? Maçı zaten bu değişikliklerle bitirdi. Ne dengesiz bir adam."

Dedim ki, "Abi dur bakalım. Belki tutar değişiklikleri de maçı kazanır!"

"İmkansız" dedi, "Berabere bitirirse iyidir!"

Haklı çıktı.

Doğrusu bu Valerien Ismael beni de yine yanıltmadı.

Tek yanılan başkan Ahmet Nur Çebi. Bu maçtan sonra da inanıyor mudur Valerien Ismael'le şampiyon olacaklarını; bilemiyorum.

Ama şunu görüyorum. Beşiktaş giderek uzaklaşıyor zirve yarışından, kopuyor!

Volkan Demirel bu işi ondan çok daha iyi biliyor! Yaptıkları değişikliklerden, takımlarını kurgulamalarından çok iyi belli oldu bu.

Son söz: Sayın başkan eğer daha da fazla inat edersen bu Fransız'da, sanırım sen de Fransız kalacaksın sonunda Beşiktaş'a.

NOT: 90+5'te Montero'nun Bertuğ'a yaptığı hareketi hakem görmedi ama ben gördüm.

Gereksizdi, yakıştıramadım.